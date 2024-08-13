Музыка помогает выжить

В итальянском городе Бассано-дель-Граппа в области Венето завершился фестиваль «Кампус искусств», направленный на продвижение классической музыки среди детей и юношества.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Отличительной чертой фестиваля стала инклюзивность: были предложены занятия для музыкантов любого уровня подготовки, в том числе для начинающих. В мастер-классах могли принять участие как музыканты-профессионалы, так и любители.

Среди педагогов, приглашенных в Бассано-дель-Граппа в этом году, - Борис Гарлицкий из Франции, известный скрипач российского происхождения, выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. В интервью Радио Ватикана он подчеркнул, как важно приобщать молодое поколение к классической музыке, – не только к исполнению, но и к слушанию.

"Музыка поможет выжить"

(С проф. Б. Гарлицким беседовал Марко Ди Баттиста)