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Латинский Патриарх Иерусалима кардинал Пьербаттиста Пиццабалла на открытии 45-го «Митинга дружбы народов» (Римини, 20 августа 2024 г.) Латинский Патриарх Иерусалима кардинал Пьербаттиста Пиццабалла на открытии 45-го «Митинга дружбы народов» (Римини, 20 августа 2024 г.) 
МИР

Латинский Патриарх Иерусалима: необходимо прекращение огня

Сегодня говорить о мире преждевременно, заявил кардинал Пьербаттиста Пиццабалла, имея в виду ситуацию на Святой Земле, где продолжается конфликт между ХАМАС и Израилем. На открытии 45-го «Митинга дружбы народов» в Римини латинский Патриарх Иерусалима призвал к немедленному прекращению боевых действий, подчеркнув необходимость «исцеления и восстановления доверия между народами».

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

Путь к миру открыт, но политическое и религиозное руководство не готово по нему следовать, сказал иерарх в интервью ватиканским СМИ, призвав делать всё возможное, начиная также с самых низов. Сейчас нужна надежда, однако надежда не означает, что «скоро всё закончится, поскольку ближайшие перспективы не выглядят позитивными». «Надежда – это внутренняя установка, позволяющая увидеть глазами Святого Духа то, что не видят глаза человека». Примером такой «маленькой надежды» служит деятельность поместной Церкви, которая даже в эти сложные времена доставляет продовольствие небольшой общине в Газе и на Западном берегу Иордана, насчитывающей около 600 человек.

Латинский Патриарх Иерусалима напомнил о том, как важно открыть больницы и школу, закрытую уже год, а также возобновить «нормальные» отношения, которые помогут людям выйти из кризисного положения. По мнению кардинала, каждый может внести вклад в установление мира: мир – это культура, политика, образование, работа СМИ; «это труд, охватывающий все аспекты жизни в глобализированном мире, где никто не является островом».

Интервью кардинала Пьербаттисты Пиццабаллы ватиканским СМИ (Римини, 20 августа 2024 г.)
Интервью кардинала Пьербаттисты Пиццабаллы ватиканским СМИ (Римини, 20 августа 2024 г.)

Выступая на международном форуме в Римини, латинский Патриарх Иерусалима вспоминал 35 лет своего служения на Святой Земле и личное становление в межрелигиозном диалоге. Комментируя текущие события, он отметил: «Перед нами – решающий, ключевой момент, требующий диалога. Я надеюсь, что с помощью переговоров удастся достичь решений и закончить войну. У меня есть сомнения, но другого выхода нет».

Монсеньор Пиццабалла выразил обеспокоенность по поводу риска «вырождения» общества: «Язык неприязни и враждебности стал частью повседневной жизни, питаясь медиапространством, и это очень тревожно». Патриарх призвал искать в молитве силу противостоять доминирующим «настроениям ненависти, недоверия и глубокого презрения». Возрождение будущего потребует участия каждого.

Говоря о межрелигиозном диалоге, иерарх отметил его нынешние трудности: «Эта ситуация переломная. Публичные встречи не проводятся, на институциональном уровне сложно говорить друг с другом. Мы просто не можем встречаться».

В конце выступления кардинал обратился с призывом к диалогу, который в большей степени зиждется на общинах, а не на элитах. Религиозные лидеры несут большую ответственность за создание общин, способных поднять взор к небесам, а не замыкаться в себе.

Латинский Патриарх Иерусалима кардинал Пьербаттиста Пиццабалла на открытии 45-го «Митинга дружбы народов» (Римини, 20 августа 2024 г.)
Латинский Патриарх Иерусалима кардинал Пьербаттиста Пиццабалла на открытии 45-го «Митинга дружбы народов» (Римини, 20 августа 2024 г.)
23 августа 2024, 12:34
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