«Каритас» продолжает действовать в секторе Газа

Несмотря на многочисленные трудности и невозможность доставки гуманитарной помощи иерусалимское отделение католической организации «Каритас» продолжает прилагать все усилия, чтобы обеспечить медицинскую помощь населению сектора Газа.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Сотрудники «Каритас» не покидали сектор Газа с 7 октября прошлого года, хотя они постоянно подвергают себя огромным рискам, и двое из них стали жертвами боевых действий в регионе.

В настоящий момент одним из приоритетов для «Каритас» является вакцинация детей от полиомиелита: 14 медицинских бригад проходят специальную подготовку. В секторе Газа действуют семь медицинских центров из девяти: один из них находится в Газе, в приходе Святого Семейства, остальные – к югу от реки Вади-Газа, в Нусейрате, Хан-Юнисе и Дейр-эль-Балахе. Из-за военных операций в этом последнем городе также две семьи, работающие в «Каритас», были эвакуированы.

На сегодняшний день благодаря программам этой католической организации в секторе Газа медицинская помощь оказана 28 тысячам человек: 12 тысяч получили необходимое лечение, 500 человек – психологическую поддержку и более 3 тысяч – экономическую помощь.

Поддержать финансово эти проекты «Каритас» можно посредством пожертвований через сайт https:­//donazioni.caritas.it/.