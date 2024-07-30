В Пакистане повышают брачный возраст для девушек

Католическое информационное агентство FIDES сообщает: в Пакистане были приняты поправки к закону, устанавливающему минимальный возраст вступления в брак для христиан в 18 лет.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Законопроект был внесён по инициативе пакистанского политика Камрана Майкла, бывшего сенатора и христианина. По словам политика, увеличение минимального брачного возраста необходимо для защиты девушек от принудительного вступления в отношения и обращения в другую веру: «Государство обязано защищать детей от эксплуатации и отстаивать их права». Поправки к закону были одобрены обеими палатами и вступят в силу после подписания президентом страны.

Решение получило широкую поддержку как в политических, так и в церковных кругах. Глава Англиканской Церкви и Национального совета церквей епископ Азад Маршалл отметил: «Этот шаг очень важен, так как он позволяет решить сопредельные вопросы, такие как насильственное обращение в веру несовершеннолетних девочек и злоупотребление законами о богохульстве».

Епископ Самсон Шукардин, президент Конференции католических епископов Пакистана и директор Национальной комиссии по справедливости и миру выразил «искреннюю признательность всему составу законодательного органа, который принял закон», защищающий граждан немусульман ‒ христиан, индуистов. «До настоящего времени христианских и индуистских девушек часто похищали и принудительно обращали в ислам; согласно шариату (исламскому праву), девушки, достигшие половой зрелости, считаются ‘взрослыми’ и, следовательно, имеют право вступать в брак», ‒ заявил прелат.



Согласно данным общественных организаций, ежегодно около 1000 несовершеннолетних христианских и индуистских девушек в Пакистане похищают и насильственно выдаются замуж.

