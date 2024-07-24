Религиозные тенденции Восточной Азии: данные Pew Research Center

Американский Исследовательский центр Пью (Pew Research Center) опубликовал результаты опроса общественного мнения жителей стран Восточной Азии на тему религии.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Читайте также 26/03/2021 Число католиков в мире возросло до 1 миллиарда 345 миллионов В период с 2018 по 2019 год католики составили 17,7% мирового населения. За это же время увеличилось число священников и постоянных диаконов, но стало меньше семинаристов и ...

«Понятие 'религия', ‒ говорится в исследовании, ‒ зачастую ассоциируется с иерархически организованными структурами, такими как христианство или новые религиозные движения, но не с традиционными азиатскими формами духовности».

Значительное число взрослых ‒ около 27 процентов на Тайване и около 60 процентов в Гонконге ‒ заявили, что они не принадлежат ни к какой религии; примерно половина из них участвует в ритуалах почитания предков, оставляя подношения и сжигая благовония в знак уважения и памяти предшествующим поколениям. Не менее 4-х из 10-и опрошенных верят в Бога или в другие высшие сущности; более четверти убеждены в существовании духов природных стихий.

Исследование показывает, что буддизм, исторически характерный для многих стран Восточной Азии, воспринимается представителями различных конфессий не столько как осознанно выбранная религия, сколько как система этических принципов, которыми человек руководствуется в своих действиях. В частности, в Японии 42 процента опрошенного населения не причисляют себя ни к какой религии, в то время как буддистами себя называют 46 процентов; 70 процентов заявили, что в течение последнего года совершали приношения в храмах.

В Гонконге 30 процентов людей молятся Гуаньинь, буддийскому божеству милосердия и сострадания, хотя себя буддистами называют 14 процентов, а христианами ‒ 20 процентов. Во Вьетнаме 48 процентов опрошенных заявили, что не придерживаются никакой религии, 38 процентов считают себя буддистами, а 10 процентов ‒ христианами. При этом 86 процентов совершали ритуалы почитания предков в течение последнего года.

Небольшой процент участников опроса считает религию очень важной в своей жизни: 11 процентов в Гонконге, 6 процентов в Японии, 16 процентов в Южной Корее, 11 процентов на Тайване и 26 процентов во Вьетнаме. В Южной Корее 59 процентов жителей практикуют или практиковали медитацию, а 21 процент совершает ежедневную молитву.