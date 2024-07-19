ООН: пустыня Сахара ‒ смертельный маршрут мигрантов

Согласно недавнему докладу ООН по делам беженцев, сухопутный путь через пустыню Сахару, который проделывают африканские мигранты и беженцы, пытаясь добраться до Европы, гораздо опаснее пути через Средиземное море. Почти 80 процентов беженцев испытывают сожаление о своём решении уехать, около 70 процентов останавливаются и поселяются в Ливии.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Эти данные приводятся в отчете специального посланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Винсента Коштеля.

В докладе говорится о свидетельствах более 30 тысяч мигрантов и беженцев, которые описывали ужасающие факты: нападения преступных группировок, похищения людей с целью выкупа, обращение в рабство, сексуальное насилие. Опасность также исходит от представителей власти на пограничных пунктах, которые злоупотребляют своим положением, вымогая деньги у людей, попавших в беду.

Свидетели рассказывают, что больных людей бросают из грузовиков, выпавших ‒ не подбирают. Большинство из опрошенных видели мёртвые тела, лежащие на песках пустыни. Основываясь на этих свидетельствах, говорится в докладе, можно утверждать, что на суше погибает гораздо больше беженцев, чем в море.

Экстремальные географические условия зачастую препятствуют доступу международных организаций ко многим внутренним районам пустыни. Кроме того, власти некоторых стран не желают, чтобы представители гуманитарных организаций стали свидетелями жестоких преступлений. Многочисленные эпизоды насилия и гибель беженцев, пересекающих Сахару, значительно меньше освещаются в СМИ, чем сообщения о трагедиях с мигрантами, тонущими в Средиземном море.

Гуманитарные организации должны найти каналы получения информации, разработать систему поиска и идентификации тех, кто контролирует небольшие города, поселения и оазисы на этих маршрутах, заявил представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев: «Государства должны возложить на себя ответственность прежде всего за спасение людей, невзирая на их статус. Европа должна оказать помощь странам, расположенным вдоль этого маршрута, а также предложить адекватные решения в качестве альтернативы опасным путешествиям».