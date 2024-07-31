Международные организации: онлайн-курсы для культурных посредников

31 июля Международная организация по миграции, Агентство ООН по делам беженцев и международная организация ЮНИСЕФ выпустили совместное коммюнике, в котором говорится о необходимости запуска онлайн-курса, предназначенного для культурных и языковых посредников, работающих с мигрантами и беженцами.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

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Онлайн-курс «Поддержка людей, переживших гендерное насилие», предназначенный для специалистов-посредников, крайне важен, говорится в коммюнике. Электронное обучение включает два основных раздела, в каждом из которых можно получить практические навыки и конкретные методы работы по поддержке жертв насилия.

По словам Кьяры Кардолетти, представителя Управления Верховного комиссара ООН в Италии, всё больше людей, прибывающих в Италию по морю, являются жертвами гендерного насилия или подверглись жестокому обращению в стране их происхождения или на пути миграции. Языковые и культурные посредники играют ключевую роль в поддержке этих людей. Они первыми протягивают руку помощи, обеспечивая не только языковую поддержку, но и необходимую эмоциональную помощь, создавая атмосферу доверия и понимания.

Культурным и языковым посредникам часто приходится иметь дело с очень деликатными случаями, включая девочек, не достигших совершеннолетия, и молодых женщин, переживших насилие. Все мигранты, особенно дети и подростки, имеют право на получение информации и поддержки, соответствующей их потребностям, говорится в коммюнике.