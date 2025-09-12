Поиск

Молдова и Ватикан намерены укреплять двусторонние отношения

Президент Республики Молдова Майя Санду посетила Ватикан, где ее принял на частной аудиенции Папа Лев XIV, а затем состоялись переговоры в Государственном секретариате.

Ольга Сакун - Град Ватикан 

Санду встретилась с государственным секретарем кардиналом Пьетро Паролином и с секретарем по связям с государствами монсеньором Полом Ричардом Галлахером. По сообщению Зала печати Ватикана, в ходе сердечной беседы двусторонние отношения между Апостольским Престолом и Молдовой были оценены как позитивные; прозвучало пожелание укреплять их и в дальнейшем.

Стороны обсудили международную ситуацию, вопросы мира и безопасности на местном, региональном и межрегиональном уровнях, с особым вниманием к Украине.

Встреча состоялась в рамках официального визита президента Республики Молдова в Италию и в Ватикан.

Photogallery

VATICAN-POPE-MOLDOVA-RELIGION-DIPLOMACY
VATICAN-POPE-MOLDOVA-RELIGION-DIPLOMACY
Moldovan President Maia Sandu visits the Vatican
Moldovan President Maia Sandu visits the Vatican
VATICAN-POPE-MOLDOVA-RELIGION-DIPLOMACY
VATICAN-POPE-MOLDOVA-RELIGION-DIPLOMACY
Moldovan President Maia Sandu visits the Vatican
Moldovan President Maia Sandu visits the Vatican
Il Papa riceve la Presidente della Repubblica di Moldova
Il Papa riceve la Presidente della Repubblica di Moldova
2025.09.12 S.E. la Signora Maia Sandu, Presidente della Repubblica di Moldova
2025.09.12 S.E. la Signora Maia Sandu, Presidente della Repubblica di Moldova
2025.09.12 S.E. la Signora Maia Sandu, Presidente della Repubblica di Moldova
2025.09.12 S.E. la Signora Maia Sandu, Presidente della Repubblica di Moldova
2025.09.12 S.E. la Signora Maia Sandu, Presidente della Repubblica di Moldova
2025.09.12 S.E. la Signora Maia Sandu, Presidente della Repubblica di Moldova
Визит М. Санду в Ватикан
12 сентября 2025, 15:46
