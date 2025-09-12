Молдова и Ватикан намерены укреплять двусторонние отношения

Президент Республики Молдова Майя Санду посетила Ватикан, где ее принял на частной аудиенции Папа Лев XIV, а затем состоялись переговоры в Государственном секретариате.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Санду встретилась с государственным секретарем кардиналом Пьетро Паролином и с секретарем по связям с государствами монсеньором Полом Ричардом Галлахером. По сообщению Зала печати Ватикана, в ходе сердечной беседы двусторонние отношения между Апостольским Престолом и Молдовой были оценены как позитивные; прозвучало пожелание укреплять их и в дальнейшем.

Стороны обсудили международную ситуацию, вопросы мира и безопасности на местном, региональном и межрегиональном уровнях, с особым вниманием к Украине.

Встреча состоялась в рамках официального визита президента Республики Молдова в Италию и в Ватикан.