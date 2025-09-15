Ватикан и Вьетнам укрепляют отношения

12 сентября в Ватикане прошло двенадцатое заседание Совместной рабочей группы между Вьетнамом и Святейшим Престолом. Делегации возглавили Ле Тхи Тху Ханг, заместитель министра иностранных дел Вьетнама, и монсеньор Мирослав Ваховский, заместитель секретаря Святейшего Престола по связям с государствами.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Стороны обсудили двусторонние отношения и ситуацию Католической Церкви во Вьетнаме, подчеркнув вклад католической общины в жизнь страны, осуществляемый в духе Евангелия и гражданской ответственности.

Участники выразили удовлетворение достигнутым прогрессом после встречи в Ханое в мае 2024 года и подчеркнули роль непрерывного диалога, обменов делегациями и деятельности архиепископа Марека Залевского, представителя Святейшего Престола во Вьетнаме. Стороны подтвердили намерение продолжать регулярные заседания рабочей группы и развивать двустороннее сотрудничество.

В ходе визита в Ватикан вьетнамская делегация встретилась с Папой Львом XIV, а также с государственным секретарём кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером.