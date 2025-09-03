В Ватикане пройдет богословский семинар

11 и 12 сентября в Ватикане, на вилле Пия IV состоится международный семинар, организованный Папской богословской академией, на тему «Творение, природа, окружающая среда – для мира во всем мире». Встреча пройдет в четыре тематических этапа; в ней примут участие представители Церкви, предприниматели, общественные и культурные деятели со всего мира.

Ольга Сакун - Град Ватикан

В презентации этого мероприятия Папская богословская академия цитирует Послание Его Святейшества Папы Льва XIV на Х Всемирный день молитвы о защите Божьего творения (1 сентября 2025 года): «Экологическая справедливость – недвусмысленно предвозвещенная пророками - не может считаться абстрактной концепцией или далекой целью. Она представляет собой безотлагательную необходимость, выходящую за рамки простой защиты окружающей среды. На самом деле речь идет о вопросе социальной, экономической и антропологической справедливости. Для верующих, более того, - это богословская необходимость, а для христиан она имеет лик Иисуса Христа, в Котором все было сотворено и искуплено. В мире, где самые слабые в первую очередь терпят разрушительные последствия климатических изменений, обезлесения и загрязнения среды, забота о творении становится вопросом веры и человечности».

Работы семинара откроет госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Затем пройдет первая панельная дискуссия – «Redemptor hominis: мир для человека между инновацией и технологией». На эту тему выскажутся президент Конфедерации промышленников Ломбардии Джузеппе Пазини, директор Polydeck Питер Фрейссл из США и директор NTT Data из Италии Людовико Диаз. Вторая панель будет посвящена теме «Laudato si’, Laudate Deum: человек как часть среды обитания». Своими мыслями поделятся гендиректор Arpinge (Италия) Федерико Мерола, гендиректор ISPRA (Италия) Мария Сиклари и директор по международным связям Guglietta Global Камла Чейх Мусса из Ливана.

Второй день семинара откроет кардинал Луис Антонио Тагле, пропрефект Департамента евангелизации Св. Престола. Первая панель будет посвящена теме «Песнь творений: в защиту беззащитных» с особым вниманием к кризису подросткового возраста. Докладчики этой панели – сотрудники организаций по защите детства: педиатр Фрэнсис Ксавьер Дималанта (Филиппины), президент фонда The Blue Tree Пак Гиль Сон из Южной Кореи и Тереза Гримальди Капителло, психотерапевт из ватиканской больницы «Бамбино Джезу».

«Экология человека: диалог ради мира во всем мире»: на этой дискуссионной панели своими размышлениями поделятся министр терпимости и сосуществования ОАЭ шейх Нахайян бин Мубарак Аль Нахайян, президент финансово-консалтинговой фирмы Quantum Lux из Люксембурга Бен Хенникот и брат-комбонианец Альберто Паризе из Италии.

Итоги встречи подведет президент Папской богословской академии монсеньор Антонио Стальяно. Работы семинара завершатся Мессой в соборе Святого Петра на алтаре Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Хоровой часовне.