Богослужения Папы Римского в октябре

В октябре Папу Льва XIV ожидает насыщенная программа публичных богослужений: подробности обнародовал архиепископ Диего Равелли, возглавляющий Отдел богослужений Святейшего Отца.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Большая часть событий включена в календарь Юбилейного года: 5 октября на площади Святого Петра состоится Месса под предстоятельством Льва XIV по случаю Юбилея миссионеров и Юбилея мигрантов, 9 октября – Месса по случаю Юбилея богопосвященной жизни, а 12 октября – Месса, приуроченная к Юбилею богородичной духовности. Все эти службы начнутся в 10 часов 30 минут.

19 октября в это же время на площади Святого Петра пройдет торжественная Святая Месса с канонизацией семи блаженных.

26 октября в 10 часов в Ватиканской базилике Святейший Отец совершит Мессу по случаю Юбилея синодальных групп.

Единственным публичным богослужением Льва XIV, которое выходит за рамки октябрьского календаря Юбилея, будет Святая Месса 27 октября со студентами Папских университетов. Она начнется в соборе Св. Петра в 17 часов 30 минут.