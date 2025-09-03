Аудиенции Папы главам государств проходят только по их просьбе
Директор Зала печати Святейшего Престола Маттео Бруни сделал заявление по поводу некоторых частных аудиенций Святейшего Отца.
Отвечая на запрос некоторых журналистов, глава ватиканской пресс-службы сделал следующее уточнение: «Практика Святейшего Престола заключается в том, чтобы давать согласие на просьбы об аудиенции, обращенные к Папе Римскому со стороны глав государств или правительств, - и такой практикой не является их приглашение».
03 сентября 2025, 11:43