Газа, Польша, дипломатия: госсекретарь Ватикана ответил на вопросы журналистов

На полях богословского симпозиума «Творение, природа, окружающая среда – для мира во всем мире», проходящего на вилле Пия IV в Ватикане, госсекретарь кардинал Пьетро Паролин ответил на вопросы журналистов о ситуации на Ближнем Востоке и о дронах, нарушивших воздушное пространство Польши.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Кардинал отметил мужество христиан, которые решили остаться в Газе, чтобы быть рядом с маломобильными людьми, и выразил поддержку всем гуманитарным акциям, которые могут облегчить страдания жителей сектора Газа.

Кардиналу был задан вопрос о резолюции Европейского парламента, призывающей признать Палестину: в ней не содержится слово «геноцид» в отношении событий в Газе, вопреки документу, подписанному на днях некоторыми священниками и епископами. «Вероятно, в происходящем они нашли какие-то элементы, чтобы дать такое определение. В настоящий момент мы еще этого не делали. Сначала необходимо все изучить, нужно, чтобы были определенные условиях для подобных заявлений», - прокомментировал кардинал Паролин.

Один из журналистов спросил у иерарха, можно ли сказать, что мир сегодня находится «на краю пропасти», и кардинал Паролин ответил утвердительно.

Далее его попросили прокомментировать слова президента Италии Маттареллы, который, говоря о дронах, атаковавших территорию Польши, сравнил нынешнюю международную обстановку с ситуацией перед началом Первой мировой войны. Мир действительно находится в большой опасности, «на краю пропасти», подтвердил Паролин, добавив: «Мы делаем все возможное, и наша дипломатия стремится к контактам со всеми сторонами, мы общаемся, настаиваем, - это и есть средства, которыми мы обладаем, чтобы попытаться остановить эскалацию».

Еще один вопрос был о визите президента Израиля Ицхака Герцога в Ватикан, во время которого прозвучали «заверения, что оккупации Газы не будет». «Я всех считаю заслуживающими доверия, а потом надо будет смотреть на факты», - ответил Паролин на вопрос журналиста, верит ли он сказанному Герцогом.