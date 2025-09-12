Газа, Польша, дипломатия: госсекретарь Ватикана ответил на вопросы журналистов
Ольга Сакун - Град Ватикан
Кардинал отметил мужество христиан, которые решили остаться в Газе, чтобы быть рядом с маломобильными людьми, и выразил поддержку всем гуманитарным акциям, которые могут облегчить страдания жителей сектора Газа.
Кардиналу был задан вопрос о резолюции Европейского парламента, призывающей признать Палестину: в ней не содержится слово «геноцид» в отношении событий в Газе, вопреки документу, подписанному на днях некоторыми священниками и епископами. «Вероятно, в происходящем они нашли какие-то элементы, чтобы дать такое определение. В настоящий момент мы еще этого не делали. Сначала необходимо все изучить, нужно, чтобы были определенные условиях для подобных заявлений», - прокомментировал кардинал Паролин.
Один из журналистов спросил у иерарха, можно ли сказать, что мир сегодня находится «на краю пропасти», и кардинал Паролин ответил утвердительно.
Далее его попросили прокомментировать слова президента Италии Маттареллы, который, говоря о дронах, атаковавших территорию Польши, сравнил нынешнюю международную обстановку с ситуацией перед началом Первой мировой войны. Мир действительно находится в большой опасности, «на краю пропасти», подтвердил Паролин, добавив: «Мы делаем все возможное, и наша дипломатия стремится к контактам со всеми сторонами, мы общаемся, настаиваем, - это и есть средства, которыми мы обладаем, чтобы попытаться остановить эскалацию».
Еще один вопрос был о визите президента Израиля Ицхака Герцога в Ватикан, во время которого прозвучали «заверения, что оккупации Газы не будет». «Я всех считаю заслуживающими доверия, а потом надо будет смотреть на факты», - ответил Паролин на вопрос журналиста, верит ли он сказанному Герцогом.