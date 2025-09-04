Папа Лев XIV: аудиенция президенту Государства Израиль

Сообщение Зала печати Св. Престола от 4 сентября 2025 года.

Сегодня Святейший Отец Лев XIV принял на аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента Государства Израиль Его Превосходительство господина Ицхака Герцога, который затем встретился с Его Высокопреосвященством кардиналом-госсекретарем Пьетро Паролином в сопровождении Его Преосвященства монсеньора Пола Р. Галлахера, секретаря по связям с государствами и международными организациями.

В ходе сердечной беседы со Святейшим Отцом и в Госсекретариате обсуждалась политическая и общественная обстановка на Ближнем Востоке, где продолжаются многочисленные конфликты, с особым вниманием к трагической ситуации в Газе. Была выражена надежда на скорейшее возвращение к переговорам, дабы с готовностью, посредством мужественных решений, при поддержке международного сообщества, можно было достичь освобождения всех заложников, безотлагательно и окончательно прекратить боевые действия, облегчить надежную доставку гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие районы и гарантировать всецелое соблюдение гуманитарного права, равно как и законные ожидания двух народов. Речь шла о том, как обеспечить будущее для палестинского народа, мир и стабильность в регионе: Святейший Престол вновь указал на решение о двух государствах как на единственный путь к выходу из продолжающейся войны. Не обошлось и без упоминания о том, что происходит на Западном берегу реки Иордан, а также о важном вопросе о Граде Иерусалиме.

В продолжение беседы стороны выразили согласие по поводу исторической ценности отношений между Св. Престолом и Израилем; обсуждались также некоторые вопросы, касающиеся взаимодействия государственных властей и поместной Церкви, с особым упоминанием о важной роли христианских общин и их обязательства in loco и на всем Ближнем Востоке в пользу человеческого и социального развития, в особенности в сферах образования, продвижения социальной сплоченности и стабильности в регионе.