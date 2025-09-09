Христиане XXI века: почти 1700 новых мучеников

С 2000 года по настоящее время около 1700 христиан стали мучениками и свидетелями веры (AFP or licensors)

В Зале печати Ватикана были представлены итоги работы Комиссии по новомученикам и анонсирована особая литургия: 14 сентября, в праздник Воздвижения Креста Господня, Лев XIV возглавит в римской базилике Св. Павла вне Стен единственное в Юбилейном году экуменическое богослужение памяти современных свидетелей веры.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

С 2023 года Комиссия по новомученикам – свидетелям веры, созданная по инициативе Папы Франциска при Департаменте по прославлению святых, собрала свидетельства почти о 1700 мучениках XXI века. Среди них 304 американца, 43 европейца, убитых на Старом континенте, и ещё 110 – на миссиях по всему миру. На Ближнем Востоке и в Магрибе – 277, в Азии и Океании – 357. В Африке число жертв оказалось самым высоким – 643.

По словам основателя Общины Св. Эгидия Андреа Риккарди, «христиане продолжают гибнуть, потому что они – свидетели Евангелия, горячо любящие Бога и ближних, свободные носители веры». Их истории охватывают разные страны и христианские традиции, включая жертв терроризма и этнических конфликтов; монахинь, погибших за служение бедным; верующих, ставших мишенью криминальных структур.

Архиепископ Фабио Фабене, секретарь Департамента по прославлению святых и председатель комиссии, подчеркнул, что это будет единственная экуменическая литургия Юбилейного года: в ней примут участие 24 делегата различных христианских общин. Жизнь, отданная за Христа, делает Церковь уже единой, отметил прелат: «В этих мучениках осуществляется подлинный “экуменизм крови”».

Пресс-конференция в Зале печати Св. Престола (Ватикан, 8 сентября 2025 г.)

Со своей стороны секретарь комиссии монсеньор Марко Ньяви сообщил, что красной нитью литургии будут евангельские Заповеди блаженства: после каждой из них прозвучат молитвы и воспоминания о конкретных свидетелях, в частности, о сестре Леонелле Згорбати, убитой в Сомали в 2006 году, и о евангельских христианах, погибших от рук террористов в Буркина-Фасо в 2019 году.

Работа комиссии продолжает линию, начатую св. Иоанном Павлом II, который в Юбилейном 2000 году создал группу для сбора свидетельств о мучениках XX века. Теперь их память хранит римская церковь Св. Варфоломея на Тиберийском острове.

В Год надежды эти свидетельства приобретают особый смысл. «Эти братья и сёстры укоренили надежду не в реалиях мира сего, а в сердце Бога, – отметил архиепископ Фабене. – Они возложили надежду на Него, и теперь их награда преисполнена бессмертия».

По словам Риккарди, настоящая христианская надежда прорастает из живой памяти о том, как Бог держал Свое слово; она крепнет на примерах обычных людей, которые верили в Него и видели Его верность даже среди самых тяжёлых испытаний.