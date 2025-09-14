Grace for the World: вечер братства и надежды в Ватикане
Виктор Владимиров – Град Ватикан
Организаторы подчеркивают: это был не просто концерт, а культурный проект, объединивший искусство, свидетельства и живой диалог, когда «объятие» колоннады Бернини превратилось в пространство для символического послания миру.
С первых минут зрители ощутила особую атмосферу торжества: на сцену поочередно выходили исполнители, чьи имена хорошо известны в самых разных уголках планеты: Андреа Бочелли, Фаррелл Уильямс с хором Voices of Fire, Джон Ледженд, хор Римской епархии под управлением монсеньора Марко Фризины, итальянское трио Il Volo, колумбийская певица Кароль Джи и другие артисты. Каждое выступление звучало как часть единого гимна надежды.
Особую кульминацию вечеру придало световое шоу: более трёх тысяч дронов, подготовленных студией Nova Sky Stories, взмыли в небо над площадью. Их рисунки, вдохновлённые росписями Сикстинской капеллы, словно соединили прошлое и будущее, молитву и технологию. В этом воздушном спектакле можно было увидеть образ того самого «символического объятия», о котором шла речь в программных документах встречи.
Именно объятие, обращённое ко всему человечеству, и стало сердцевиной послания этого вечера: искусство призвано не только украшать, но и объединять, напоминать о силе братства и об ответственности по защите творения. Ватиканская площадь стала пространством, где слова и музыка, свет и молитвенная тишина слились в единое свидетельство братства, простое и вместе с тем универсальное: надежда живёт там, где есть единство.