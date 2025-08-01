Юбилей: Circo Massimo стал исповедальней под открытым небом

1 августа в Риме, в самом сердце Юбилея молодёжи, – особенный день: сотни тысяч юных паломников собрались на древнеримском ипподроме Circo Massimo, чтобы принять участие в Дне покаяния. Этот этап готовит их к завтрашней вечерней встрече с Папой Львом XIV и позволяет множеству юношей и девушек приступить к Таинству Примирения.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В 10 часов утра молодые паломники начали заполнять просторную арену после ночёвки в разных местах Вечного города – в выставочном центре Fiera di Roma, общежитиях, церковных приходах и школах. Многие преодолели длинный путь пешком или на городском транспорте. Под просторным шатром волонтёры раздают бутылки с водой, помогая паломникам восстановить.

На 85 тысячах квадратных метров Большого цирка, раскинувшегося между Палатином и Авентином, более тысячи священников из разных стран мира принимают исповеди на десяти языках. На входах двухсот белых шатров-конфессионалов висят карточки с флажками, обозначающими языки, которыми владеет исповедник.

Особым подарком для участников Юбилея стала новая редакция молодёжного катехизиса Youcat о Таинстве Исповеди, опубликованного впервые в 2014 году. Волонтёры фонда Youcat распространяют десять тысяч экземпляров книги, изданной на итальянском, английском, французском и немецком языках. Новое издание содержит испытание совести, разъяснение смысла Таинства Покаяния и молитвы для исповедующихся.