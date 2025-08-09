Св. Престол призвал к честным правилам мировой торговли
Виктор Владимиров – Град Ватикан
По словам ватиканского дипломата, существует здоровая форма торговли, основанная на принципе универсального назначения благ и способная приносить развитие и достойную жизнь. Но есть и иные практики: «несправедливый обмен», навязанный международными правилами, которые ущемляют экономически более слабые страны. Особо уязвимыми остаются государства без выхода к морю: нередко они страдают от нехватки капитала, отягощённой внешним долгом, и подвергаются чрезмерной эксплуатации природных ресурсов, что ведёт к голоду и крайней нищете.
Архиепископ подчеркнул: «Торговля должна быть сформирована требованиями справедливости и солидарности». Правильно организованный международный обмен способен создавать рабочие места, обеспечивать новые источники дохода и способствовать развитию.
Монсеньор Качча призвал мировое сообщество к конкретной политической воле в поддержку государств, затронутых «распространённой и сложной» бедностью, которая лишает миллионы людей самого необходимого. Несмотря на различия в истории, культуре и экономике эти страны сталкиваются с системными проблемами: непосильным долговым бременем, высокими транспортными издержками, уязвимостью к климатическим изменениям и внешним потрясениям.
Бедность, отметил представитель Св. Престола, нередко коренится в культурной уязвимости и нарушении культурных прав. Именно поэтому её можно устранить, изменив несправедливые структуры и приняв мудрые политические решения.
В конце речи архиепископ Качча напомнил, что именно человек должен оставаться в центре любой стратегии развития. Торговля и экономический рост «не являются самоцелью, но средствами для содействия всестороннему человеческому развитию каждого и продвижения общего блага».