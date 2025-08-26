Обнародована тема первого послания Льва XIV на Всемирный день мира

«Мир да будет со всеми вами: на пути к миру “безоружному” и “обезоруживающему”»: такова тема следующего Всемирного дня мира, который будет отмечаться 1 января 2026 года. Об этом сообщил ватиканский Департамент целостного развития человека, вкратце изложив основные тезисы Папского послания.

Ольга Сакун - Град Ватикан

В своём первом послании на Всемирный день мира Святейший Отец Лев XIV приглашает человечество отвергнуть логику насилия и войны, чтобы принять подлинный мир, основанный на любви и справедливости. Этот мир должен быть безоружным, то есть основанным не на страхе, не на угрозе и не на вооружениях; он должен быть также обезоруживающим, способным умирять конфликты, открывать сердца и зарождать доверие, эмпатию и надежду. Недостаточно взывать к миру: нужно воплощать его в образе жизни, отвергающем всякую форму насилия, как видимого, так и структурного.

Приветствие воскресшего Христа – «Мир да будет со всеми вами» (ср. Ин 20,19) – это приглашение ко всем, верующим и неверующим, к политическим руководителям и гражданам, созидать Царство Божие и вместе строить человечное и мирное будущее, говорится в сообщении Департамента целостного развития человека.