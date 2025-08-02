Скончался о. Кабасес, создатель важных пособий для ватиканистов

В Лойоле (Испания) 31 июля, в день литургической памяти святого Игнатия Лойолы, скончался в возрасте 94 лет священник-иезуит Феликс Хуан Кабасес.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Отец Кабасес оставил особенный след в истории Радио Ваткиана: с 1974 по 1988 год он возглавлял Центральную редакцию Радио Ватикана, которая затем была преобразована в Службу документации.

Отцу Кабасесу Радио Ватикана обязано прежде всего двумя новшествами. Первое – это так называемый «прогноз информации», который он ввел в работу редакции, и второй – пособие для Папских зарубежных поездок. Это изобретение отца Кабасеса, включающее все необходимые и подробнейшие сведения, места и события предстоящих апостольских визитов, стало настолько популярным и незаменимым для журналистов, что в редакции ватиканских СМИ его до сих пор называют не иначе, как «кабасарий». «Кабасарий» пользуется большой популярностью и у ватиканистов.

Вспоминая новопреставленного собрата по Обществу Иисусову, отец Федерико Ломбарди, много лет руководивший Радио Ватикана, Ватиканским телецентром и Залом печати Святейшего Престола, отметил в особенности его трудолюбие, внимательность и верность в отношениях с людьми.

Похороны отца Кабасеса состоялись 2 августа в базилике Лойолы.