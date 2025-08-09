10 августа вступают в силу новые правила для договоров о подряде
Секретариат по экономике обнародовал свод правил по актуализации motu proprio Папы Франциска, касающегося договоров о подряде.
Ольга Сакун - Град Ватикан
Декрет Секретариата подписан 5 августа его префектом Максимино Кабальеро Ледо. Он состоит из восьми разделов и 52 статей. Документ определяет способы осуществления норм, содержащихся в motu proprio «О прозрачности, контроле и конкуренции в процессах оформления договоров о подряде Святейшим Престолом и Государством Град Ватикан». Цель документа - необходимость укрепления прозрачности и контроля в процедурах предоставления государственных контрактов в соответствии с принципами социальной доктрины Католической Церкви.
Документ вступает в силу 10 августа.
