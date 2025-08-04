«Мужайтесь: Я победил мир»: Сеул готовится к ВДМ-2027

Следующий Всемирный день молодёжи пройдёт в Сеуле с 3 по 8 августа 2027 года. Папа Лев XIV озвучил эти даты, завершая встречу с молодыми паломниками в Риме на поле Тор Вергата. В качестве духовного ориентира он предложил евангельские слова: «Мужайтесь: Я победил мир!» (Ин 16,33) — они будут сопровождать подготовку к событию.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

В контексте подготовки кардинал Кевин Фаррелл, префект Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни, подчёркивает: с объявлением темы и даты начинается путь подготовки — как духовной, так и пастырской. Это путь, который объединяет всю Церковь: епископов, наставников молодёжи, катехизаторов и самих молодых.

По словам иерарха, особое место на этом пути занимает надежда — источник радости, которая укрепляет веру и побуждает молодёжь стать вестниками примирения в современном мире, страдающем от одиночества и конфликтов.

Тем временем подготовительные шаги в Сеуле постепенно обретают конкретные очертания. По словам секретаря Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни Глейсона де Паула Соузы, Церковь Южной Кореи, в сотрудничестве с местным организационным комитетом, уже работает над созданием условий для приёма паломников. Особое внимание планируется уделить встречам и мероприятиям, которые помогут молодым людям укрепиться в вере, пережить чувство единства с католическим миром и вдохновиться на жизнь по примеру Христа.