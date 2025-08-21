Митинг дружбы народов в Римини: послание Паролина

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил послание епископу Римини монсеньору Николо Ансельми по случаю 46-го Митинга дружбы народов, организованного церковным движением «Общение и освобождение».

«На пустырях мы строить будем из новых кирпичей»: тема нынешнего Митинга, позаимствованная из «Камня» Т. С. Элиота, - это «приглашение к надежде», отмечает иерарх, передавая приветствие Папы Льва XIV организаторам, волонтерам и всем участникам этой международной культурной встречи.

Пустыри обычно считаются местами, неприспособленными к жизни, но именно там, где, казалось бы, ничего не может произрасти, проходит Сам Бог, о чем постоянно повествует Священное Писание. В пустыне рождается Его народ, в пустынях монахи и монахини обитали «от имени всех нас, представляя все человечество».

Паролин пишет, что Святейший Отец с особым одобрением отметил выставку, посвященную алжирским мученикам, и подчеркивает важность диалога между католиками различных толков, диалога с верующими других исповеданий и неверующими, которому, как обычно, будет отведено особое место на Митинге: «Это важные упражнения в умении слушать, которые подготавливают “новые кирпичи” для строительства того будущего, которое Бог уже замыслил для нас, но которые открываются только через взаимную приязнь». Мы больше не можем позволить себе сопротивляться Царству Божьему, Царству мира. Там, где руководители государственных и международных учреждений как будто не справляются с утверждением закона, посредничества и диалога, религиозные общины и общественные организации должны дерзновенно пророчествовать», - подчеркивает Паролин и затем напоминает о призыве Папы Льва XIV, дабы каждая община становилась домом мира.

Госсекретарь Ватикана передает призыв Папы сделать веру, надежду и любовь основой для «великого культурного обращения». Присутствие христиан в современном обществе должно быть «безоружным и обезоруживающим», и тогда пустыня превратится в сад и в «град Божий», предвозвещенный святыми, пишет кардинал Паролин в послании, адресованном епископу Римини.