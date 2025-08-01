Юбилей молодёжи в Риме: 25 тысяч «стражей утра»

В крупном выставочном центре на западной окраине Рима временно обустроился многоязычный лагерь, который уже несколько дней служит приютом для 25 тысяч молодых паломников — «стражей утра», как называл их святой Иоанн Павел II. Они прибыли, чтобы принять участие в Юбилее молодёжи, и живут буквально бок о бок, деля пространство, еду, воду и даже розетки для зарядки телефонов.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Утро начинается рано: кто-то выходит на молитву, другие собираются за завтраком; одни тихо настраиваются на день, другие — уже с гитарой и песней.

Каждое утро здесь — маленький экзамен на терпение, уважение и умение быть вместе. По разным языкам — от польского до португальского — легко понять: здесь собралась вся Европа и не только. Эта живая миниатюрная карта мира живёт без границ и конфликтов.

Такое импровизированное молодёжное поселение требует колоссальных усилий, чтобы функционировать без сбоев. Главный поставщик воды и электроэнергии в столице — компания Acea — построила специальную 16-километровую водную магистраль, которая обеспечит около 3,5 миллионов литров воды в течение мероприятия. Ещё миллион литров доставят 95 автоцистерн, размещённых у ключевых точек сбора.

Но дело не только в техническом обеспечении. Acea использует этот момент, чтобы пробудить у молодёжи осознание роли каждого как «хранителя воды», тех самых «капель», из которых состоит общее будущее планеты. Молодым людям объясняют, почему экономия ресурсов — не просто модная тема, а вопрос выживания.

Кроме воды, здесь продумано всё до мелочей: около 250 душевых мест, сотни туалетов, логистика завтраков, безопасность. Но главный результат — это атмосфера. Здесь каждый учится уважать чужое пространство, ждать своей очереди, делиться и слышать других.