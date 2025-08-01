Явления Богородицы в Молизе: ответ Ватикана

Обнародовано решение Святейшего Престола о почитании Пресвятой Богородицы на горе Сант-Онофрио в итальянской области Молизе.

Ольга Сакун - Град Ватикан

В письме Департамента вероучения, подписанном его префектом кардиналом Виктором Мануэлем Фернандесом и адресованном епископу Тривенто Камилло Чиботти, звучит следующий «вердикт»: prae oculis habeatur. Это означает, что несмотря на признание важных позитивных аспектов в данном феномене есть также элементы путаницы и возможные риски, требующие дальнейшего распознавания. Согласно недавно принятым нормам в этой сфере, при наличии посланий необходим внимательный доктринальный анализ.

Речь идет о предполагаемых явлениях Пресвятой Девы Марии, которые начиная с 2010 года происходили на горе Сант-Онофрио (Святого Онуфрия) в местечке Аньоне. По словам Фернандеса, в этом духовном опыте есть позитивные аспекты и знаки деяния Святого Духа, а именно постоянное напоминание об основных средствах освящения, таких как Слово Божье, Евхаристия, Исповедь, приглашение к сотрудничеству с Богом ради блага человечества и к конкретной помощи страждущим. Префект ватиканского ведомства в особенности отмечает тот факт, что в этих гипотетических посланиях Пресвятая Богородица «постоянно направляет нас к Иисусу Христу». Кроме того, в них часто призывается Святой Дух.

Вместе с тем кардинал обращает внимание и на два других аспекта, которые следует рассмотреть с особой тщательностью. Во-первых, это несоблюдение предписаний поместного епископа, который запретил любую форму публичного или частного культа, связанного с этими феноменами. Фактически в Аньоне появилось «параллельное учительство», наносящее рану церковному единству, - хотя в самих посланиях Богородицы звучит призыв к послушанию.

Второй аспект – это риск путаницы в учении о природе отношений с душами усопших. Кардинал Фернандес напоминает о католическом вероучении об отношениях между странствующей Церковью и усопшими, поясняя, в чем заключается разница между молитвой об усопших, выражении тайны общения святых, и призывании усопших посредством спиритических практик, осужденных Церковью. Иерарх считает нужным дать это объяснение из-за того, что некоторые души усопших, согласно ясновидящему, являлись ему через деяние ангела-хранителя. Префект заявляет, что посредничество ангелов исключает какую-либо роль «медиума», являясь милосердной инициативой Бога; это посредничество также отвергает любую технику «призывания душ умерших», равно как и любое любопытство, касающееся потустороннего мира. Общение с усопшими в церковной практике заключается в молитве заступничества, утверждает кардинал Фернандес.

Таким образом, суждение Святейшего Престола по поводу явлений в Аньоне - prae oculis habeatur. Запрещается публичный культ, связанный с этим местом, то есть обряды, совершаемые от имени Церкви. Исключаются любые богослужения, связанные с феноменом Аньоне, без ясно выраженного одобрения церковных властей; запрещаются паломничества и другие публичные пастырские мероприятия в приходах и других церковных структурах; запрещается распространять, без одобрения церковных властей, все, что связано с этим феноменом и посланиями; запрещается прием паломников, желающих разделить этот духовный опыт.

Однако, уточняется в ватиканском документе, разрешается частное почитание Пресвятой Богородицы на горе Святого Онуфрия: частные визиты, также и в малых группах, к месту, где был воздвигнут крест на горе Святого Онуфрия, восходящий еще к периоду до предполагаемых явлений Богородицы, или же молитвенное посещение Крестного пути, ведущего на вершину горы. Это подразумевает смирение, открытость и диалог с церковными властями, которые призваны далее изучать этот духовный опыт и его неоднозначные аспекты.

Обращаясь к епископу Тривенто, префект добавляет, что в случае полного восстановления внутрицерковного мира и прояснения двусмысленностей в посланиях не исключено, что в будущем можно будет прийти к nihil obstat, в том случае и в то время, когда поместный епископ посчитает это уместным.