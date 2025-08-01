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Молодые участники молитвенной встречи на площади Святого Петра (Ватикан, 31 июля 2025 г.) Молодые участники молитвенной встречи на площади Святого Петра (Ватикан, 31 июля 2025 г.)  (@Vatican Media)
Ватикан

40 тысяч молодых на площади Св. Петра молились о мире

31 июля площадь Святого Петра стала местом молитвы о мире: 40 тысяч молодых итальянцев собрались на юбилейную встречу «Ты – Пётр».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Вечер начался с музыки и свидетельств веры, затем прозвучало чтение из Евангелия от Матфея о вручении ключей Царства Небесного апостолу Петру. Участники посмотрели видеопослание латинского Патриарха Иерусалима кардинала Пьербаттисты Пиццабаллы, а кульминацией стали исповедание веры, которое возглавил кардинал Маттео Дзуппи, совместная молитва о мире на земле и о тех, кто страдает от войн.

Кардинал Дзуппи благословляет паломников на площади Св. Петра (31 июля 2025 г.)
Кардинал Дзуппи благословляет паломников на площади Св. Петра (31 июля 2025 г.)   (@Vatican Media)

Приветствуя молодёжь, глава итальянского епископата сказал: «Почувствуйте объятия всей Церкви, которая с радостью, доверием и теплом смотрит на свежесть и спонтанность вашей жизни». «Человечество должно положить конец войне, иначе война положит конец человечеству», – заявил кардинал, осудив «кресты», в безумии воздвигаемые производителями оружия, и разрушение всего необходимого для жизни, даже больниц. Он сослался на мечту Папы Льва XIII о мире, свободном от оружия, и призвал: «Разоружим наши сердца, чтобы разоружить сердца и руки в этом жестоком мире, исцелить его раны и предотвратить новые конфликты». Дзуппи выразил тревогу по поводу «нормализации» вражды и безразличия к ядерной угрозе, подчеркнув, что Церковь стоит под Крестом со слезами и сердцем, израненным страданиями.

Видеопослание латинского Патриарха Иерусалима кардинала Пьербаттисты Пиццабаллы

В своём видеопослании кардинал Пиццабалла рассказал о голоде в Газе и «бесконечной ночи», которая нуждается в вере: «Боль реальна, и её нельзя отрицать. Но именно в эту боль мы должны нести утешение и надежду». Патриарх отметил, что многие на Святой Земле и за её пределами выбирают совместный путь – волонтёры разных конфессий, монашеские и светские институты. Эти люди – светоносные маяки юбилейного духа, который, несмотря на отдалённость, заметен даже в самых тёмных уголках. Пиццабалла выразил уверенность, что придёт время восстанавливать разрушенные здания и разорванное социальное полотно, но уже теперь, подобно апостолам, Церковь должна быть рядом с людьми посреди трудностей. Её миссия – наводить мосты диалога, который нередко напряжён и труден.

В словах обоих кардиналов звучало убеждение, что война не может быть нормой, а мир ещё возможен. Подражая апостолу Петру, молодёжь призвана нести созидательное послание, открывать новые горизонты и создавать пространство доверия. «Малые общины мира» способны преобразить землю, даже когда она кажется погружённой во тьму.

Молодые итальянские паломники на площади Святого Петра (Ватикан, 31 июля 2025 г.)
Молодые итальянские паломники на площади Святого Петра (Ватикан, 31 июля 2025 г.)   (@Vatican Media)
01 августа 2025, 09:51
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