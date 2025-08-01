40 тысяч молодых на площади Св. Петра молились о мире

31 июля площадь Святого Петра стала местом молитвы о мире: 40 тысяч молодых итальянцев собрались на юбилейную встречу «Ты – Пётр».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Вечер начался с музыки и свидетельств веры, затем прозвучало чтение из Евангелия от Матфея о вручении ключей Царства Небесного апостолу Петру. Участники посмотрели видеопослание латинского Патриарха Иерусалима кардинала Пьербаттисты Пиццабаллы, а кульминацией стали исповедание веры, которое возглавил кардинал Маттео Дзуппи, совместная молитва о мире на земле и о тех, кто страдает от войн.

Кардинал Дзуппи благословляет паломников на площади Св. Петра (31 июля 2025 г.) (@Vatican Media)

Приветствуя молодёжь, глава итальянского епископата сказал: «Почувствуйте объятия всей Церкви, которая с радостью, доверием и теплом смотрит на свежесть и спонтанность вашей жизни». «Человечество должно положить конец войне, иначе война положит конец человечеству», – заявил кардинал, осудив «кресты», в безумии воздвигаемые производителями оружия, и разрушение всего необходимого для жизни, даже больниц. Он сослался на мечту Папы Льва XIII о мире, свободном от оружия, и призвал: «Разоружим наши сердца, чтобы разоружить сердца и руки в этом жестоком мире, исцелить его раны и предотвратить новые конфликты». Дзуппи выразил тревогу по поводу «нормализации» вражды и безразличия к ядерной угрозе, подчеркнув, что Церковь стоит под Крестом со слезами и сердцем, израненным страданиями.

Видеопослание латинского Патриарха Иерусалима кардинала Пьербаттисты Пиццабаллы

В своём видеопослании кардинал Пиццабалла рассказал о голоде в Газе и «бесконечной ночи», которая нуждается в вере: «Боль реальна, и её нельзя отрицать. Но именно в эту боль мы должны нести утешение и надежду». Патриарх отметил, что многие на Святой Земле и за её пределами выбирают совместный путь – волонтёры разных конфессий, монашеские и светские институты. Эти люди – светоносные маяки юбилейного духа, который, несмотря на отдалённость, заметен даже в самых тёмных уголках. Пиццабалла выразил уверенность, что придёт время восстанавливать разрушенные здания и разорванное социальное полотно, но уже теперь, подобно апостолам, Церковь должна быть рядом с людьми посреди трудностей. Её миссия – наводить мосты диалога, который нередко напряжён и труден.

В словах обоих кардиналов звучало убеждение, что война не может быть нормой, а мир ещё возможен. Подражая апостолу Петру, молодёжь призвана нести созидательное послание, открывать новые горизонты и создавать пространство доверия. «Малые общины мира» способны преобразить землю, даже когда она кажется погружённой во тьму.