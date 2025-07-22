«Зелёные жилеты» Юбилея: служение, которое преображает

Каждое утро на римской площади Пьяцца Пиа собираются паломники со всего мира. Они выстраиваются вдоль маршрута, ведущего к Святым вратам Ватиканской базилики, и первые, кого они встречают, – это молодые люди в зелёных жилетах, волонтёры Юбилейного года. Они улыбаются, направляют, передают деревянный крест тем, кто возглавит шествие по улице Кончилиационе. Их присутствие почти незаметно, но именно они помогают создать атмосферу молитвенной тишины, доверия и открытости.

Якопо Манчини, Виктор Владимиров – Град Ватикан

Юбилей Святого 2025 года собрал 22 тысячи волонтёров из более чем 50 стран со всех континентов. Каждый из них откликнулся на зов сердца – помочь, быть рядом, сделать шаг навстречу, разделить молитву. За решением посвятить себя этому служению часто скрываются личные истории – внутренний поворот, духовный поиск, стремление быть ближе к Богу в простых ежедневных делах.

Это произошло, например, с Фаустиной из небольшого городка в Венето, которая рассказала о себе в интервью Ватиканскому радио. В 24 года она уже пережила депрессию и период изоляции. Однажды увидела по телевизору сюжет о волонтёрах и ощутила, что это приглашение обращено к ней лично. Возвращение в приход, поддержка священника и служение паломникам помогли ей не только найти новых друзей, но и обрести себя. Особенно памятным стал день 8 мая, когда над Ватиканской базиликой вознёсся белый дым, возвестивший о новом Папе. «Я не думала, что переживу нечто столь великое именно здесь, в Риме, который всегда был в моём сердце».

Другой волонтёр – Аугустин, преподаватель литературы из Аргентины. Активист церковного молодёжного движения, он опасался, что Юбилей превратится в духовный туризм. Но всё оказалось иначе. «Каждый из нас был глубоко затронут этой встречей», – говорит он. Самые сильные переживания, по его словам, происходили «в малые, незаметные моменты», когда он помогал людям и тем самым узнавал присутствие Бога.

30-летняя Аллегра с Тайваня приняла крещение уже в зрелом возрасте. В Риме она с мая: сопровождает паломников, помогает с переводом, утешает тех, кто ищет духовной опоры. Служение стало для неё временем для новых открытий: «Я заново открыла духовное измерение жизни и почувствовала, что значит быть частью общины». Возвращаясь домой, она хочет сохранить в себе «дух, который пронизывает улицы и базилики Рима». Для неё вера – это всегда встреча: «Иногда даже случайный взгляд может стать зовом к служению».

Юбилейный год становится не только временем благодати для паломников, но и путём преображения для тех, кто идёт рядом: в зелёных жилетах, с открытым сердцем и готовностью помогать.