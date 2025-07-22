«Зелёные жилеты» Юбилея: служение, которое преображает
Якопо Манчини, Виктор Владимиров – Град Ватикан
Юбилей Святого 2025 года собрал 22 тысячи волонтёров из более чем 50 стран со всех континентов. Каждый из них откликнулся на зов сердца – помочь, быть рядом, сделать шаг навстречу, разделить молитву. За решением посвятить себя этому служению часто скрываются личные истории – внутренний поворот, духовный поиск, стремление быть ближе к Богу в простых ежедневных делах.
Это произошло, например, с Фаустиной из небольшого городка в Венето, которая рассказала о себе в интервью Ватиканскому радио. В 24 года она уже пережила депрессию и период изоляции. Однажды увидела по телевизору сюжет о волонтёрах и ощутила, что это приглашение обращено к ней лично. Возвращение в приход, поддержка священника и служение паломникам помогли ей не только найти новых друзей, но и обрести себя. Особенно памятным стал день 8 мая, когда над Ватиканской базиликой вознёсся белый дым, возвестивший о новом Папе. «Я не думала, что переживу нечто столь великое именно здесь, в Риме, который всегда был в моём сердце».
Другой волонтёр – Аугустин, преподаватель литературы из Аргентины. Активист церковного молодёжного движения, он опасался, что Юбилей превратится в духовный туризм. Но всё оказалось иначе. «Каждый из нас был глубоко затронут этой встречей», – говорит он. Самые сильные переживания, по его словам, происходили «в малые, незаметные моменты», когда он помогал людям и тем самым узнавал присутствие Бога.
30-летняя Аллегра с Тайваня приняла крещение уже в зрелом возрасте. В Риме она с мая: сопровождает паломников, помогает с переводом, утешает тех, кто ищет духовной опоры. Служение стало для неё временем для новых открытий: «Я заново открыла духовное измерение жизни и почувствовала, что значит быть частью общины». Возвращаясь домой, она хочет сохранить в себе «дух, который пронизывает улицы и базилики Рима». Для неё вера – это всегда встреча: «Иногда даже случайный взгляд может стать зовом к служению».
Юбилейный год становится не только временем благодати для паломников, но и путём преображения для тех, кто идёт рядом: в зелёных жилетах, с открытым сердцем и готовностью помогать.