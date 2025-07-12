Ватиканская футбольная лига: кто победил в 2025 году

Футбольная лига Ватикана завершила сезон: обладателем кубка стала команда Ватиканского апостольского архива.

Марио Гальгано, Ольга Сакун - Град Ватикан

Заключительный матч команда «Архив» выиграла со счетом 7:2 у «Аптеки», причем уже во время первого тайма архивариусы забили 4 гола, а фармацевты – всего один.

Как обычно, финал проходил на ватиканском стадионе имени Пия XI при большом стечении болельщиков.

В ватиканской футбольной лиге выступают команды сотрудников Римской Курии и других учреждений Государства Града Ватикан: всего на поле за сезон встречаются около 10 команд. Футбольные турниры в Ватикане – не просто спортивное состязание, но и место для общения и межведомственных контактов. К командам ватиканских сотрудников часто присоединяются спортивные коллективы из семинарий, Папских университетов и дипломатических служб.

Следующий турнир города-государства начнётся осенью