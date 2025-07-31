Ватикан высказался по решению о двух государствах

Архиепископ Габриеле Качча, постоянный наблюдатель от Святейшего Престола, выступил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на Международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию палестинского вопроса и реализации решения о двух государствах.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Дипломат поблагодарил Францию и Саудовскую Аравию за организацию международного форума, подчеркнув: сама эта встреча напоминает миру, что подлинный мир возможен не через силу, а через терпеливый и открытый диалог.

Архиепископ решительно осудил атаку ХАМАС на Израиль 7 октября, заявив: «Терроризм никогда не может быть оправдан». В то же время он отметил, что право на самооборону должно осуществляться «в пределах необходимости и соразмерности».

Представитель Святейшего Престола затронул трагическую гуманитарную ситуацию в Газе, упомянув о тысячах погибших, разрушенных домах, больницах и местах молитвы, включая нападение на церковь Святого Семейства. Особую тревогу вызывает гибель детей и глубокие раны христианских общин, которые издавна продвигали диалог и мир в регионе. Архиепископ настойчиво призвал к немедленному прекращению огня, освобождению всех израильских заложников, возвращению тел погибших, защите палестинских граждан и беспрепятственному доступу к гуманитарной помощи.

Дипломат подтвердил позицию Святейшего Престола: решение о двух государствах – единственный справедливый путь. Ватикан уже признал Израиль в 1993 и Палестину в 2015 году, поддерживая право палестинцев жить «в свободе, безопасности и достоинстве в независимом и суверенном государстве».

Особое внимание в речи было уделено Иерусалиму: архиепископ назвал его городом универсального религиозного и культурного значения и вновь призвал к международным гарантиям особого статуса, который обеспечит защиту святых мест, равенство перед законом и сохранение уникального характера города. При этом он выразил сожаление, что в Старом городе христиане всё чаще ощущают угрозу.

В конце обращения архиепископ пожелал, чтобы конференция в Нью Йорке послужила укреплению доверия и стала шагом к миру. Его заключительные слова сопровождала цитата из недавнего обращения Папы Льва XIV: «Я вновь призываю немедленно остановить варварство войны и достичь мирного урегулирования конфликта. Обращаюсь к международному сообществу с призывом соблюдать гуманитарное право и выполнять обязательства по защите гражданского населения, а также в отношении запрета на коллективное наказание, неизбирательное применение силы и принудительное перемещение населения» (Angelus, 20 июля 2025 г.).