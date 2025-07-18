Ватикан призвал к немедленному сокращению долга беднейших стран

Постоянный наблюдатель Св. Престола при ООН архиепископ Габриеле Качча выступил на двух сессиях высокого уровня Политического форума по устойчивому развитию. Темами встреч в Нью-Йорке стали перспективы наименее развитых африканских государств, стран без выхода к морю и малых островных развивающихся государств (МОСТРАГ).

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Престол вновь поставил в центр обсуждения вопрос глобального долга, как ключевое препятствие для устойчивого и справедливого развития, особенно в преддверии завершения Повестки-2030.

Выступая 15 июля, архиепископ Качча напомнил, что бедность остаётся одной из главных ран человечества: она «угнетает миллионы людей, лишает их материального благополучия и подрывает дарованное Богом достоинство, тормозя целостное человеческое развитие». Искоренение бедности должно быть в центре глобальных приоритетов, это «нравственный императив», однако ему препятствует долговое бремя: 3,4 миллиарда человек живут в странах, «которые тратят больше на выплату процентов по долгу, чем на здравоохранение и образование». В ответ на это Св. Престол призывает к решительным шагам: немедленному сокращению долга, включая списание и реструктуризацию, а также к льготному финансированию, особенно для стран Африки, наименее развитых государств и тех, у кого нет выхода к морю.

На следующий день ватиканский дипломат выступил на встрече, посвящённой малым островным развивающимся государствам, отметив, что «почти 40% из них уже находятся в состоянии долговых трудностей или подвержены высокому риску». Но проблема не только в финансах, а в экологическом долге: «Из-за торговых дисбалансов и чрезмерного использования ресурсов некоторыми странами, беднейшие и наиболее уязвимые, включая страны МОСТРАГ, несут на себе основное бремя климатических последствий».

По словам прелата, миру нужна реформа глобальной долговой архитектуры, которая учитывала бы уязвимость островных государств, обеспечивала экологическую справедливость и ставила человека в центр. «Осталось пять лет до достижения Целей устойчивого развития международное сообщество должно действовать безотлагательно, чтобы освободить страны МОСТРАГ от круговорота долгов, бедствий и отставания», – подчеркнул архиепископ и в конце выступления привёл слова Папы Льва XIV, произнесённые в контексте Юбилейного года:

«Это время требует возвращения и перераспределения несправедливо накопленного богатства как пути к личному и гражданскому примирению».