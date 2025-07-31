Ватикан и Италия подписали соглашение о «зелёной энергии»

Подписание Соглашения между Св. Престолом и Италией о строительстве агривольтаической электростанции в Санта-Мария-ди-Галерия (Рим, Палаццо Борромео, 31 июля 2025 г.)

31 июля в римском Палаццо Борромео – Посольстве Италии при Святейшем Престоле – было подписано соглашение о строительстве агривольтаического комплекса в Санта-Мария-ди-Галерия.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

От Святейшего Престола документ скрепил подписью архиепископ Пол Ричард Галлахер, секретарь по отношениям с государствами и международными организациями; со стороны Италии – посол Франческо Ди Нитто.

По сообщению Зала печати Ватикана, соглашение состоит из пяти статей и вступит в силу после того, как обе стороны завершат внутренние процедуры и уведомят друг друга по дипломатическим каналам. Этот документ, проявление крепких отношений между Святейшим Престолом и Италией, обновляет существующие договорённости согласно новым возможностям науки и технологий в сфере возобновляемой энергетики. Он также перекликается с обязательствами, принятыми в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата 1992 года и Парижского соглашения 2015 года.

Проект предусматривает создание, на территории Святейшего Престола в Санта-Мария-ди-Галерия, установки, которая обеспечит Ватикан электричеством из возобновляемых источников. В коммюнике подчёркивается необходимость бережного отношения к природе: строительство должно сохранить сельскохозяйственное назначение участка, поддержать гидрологическое равновесие местности, свести к минимуму воздействие на окружающую среду и вместе с тем гарантировать охрану культурного, археологического и ландшафтного наследия.

Санта-Мария-ди-Галерия – это экстратерриториальная зона Святейшего Престола недалеко от Рима, известная своим историческим вещательным центром Ватиканского радио. Полтора месяца назад её посетил Папа Лев XIV.