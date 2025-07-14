Секретарь Св. Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер (ANSA)

Ватикан

Святейший Престол укрепляет связи с Индией

Секретарь Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями прибыл с официальной дипломатической миссией в Индию.

Виктор Владимиров – Град Ватикан Читайте также 23/02/2024 Индия: Синод «неприкасаемых» «Синодальная Церковь не может оставлять без внимания никого, особенно маргиналов, к которым следует прислушиваться, ведь и они должны участвовать в жизни Церкви», ‒ заявил ... Зарубежная поездка архиепископа Пола Ричарда Галлахера продлится с воскресенья 13 июля по субботу 19 июля: это событие анонсировал официальный аккаунт Государственного секретариата в социальной сети X – @TerzaLoggia. Согласно коммюнике, цель поездки ватиканского иерарха в азиатскую страну – «укрепление и развитие уз дружбы и сотрудничества между Святейшим Престолом и Республикой Индия».