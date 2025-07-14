Святейший Престол укрепляет связи с Индией
Секретарь Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями прибыл с официальной дипломатической миссией в Индию.
Виктор Владимиров – Град Ватикан
Зарубежная поездка архиепископа Пола Ричарда Галлахера продлится с воскресенья 13 июля по субботу 19 июля: это событие анонсировал официальный аккаунт Государственного секретариата в социальной сети X – @TerzaLoggia.
Согласно коммюнике, цель поездки ватиканского иерарха в азиатскую страну – «укрепление и развитие уз дружбы и сотрудничества между Святейшим Престолом и Республикой Индия».
14 июля 2025, 10:54