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Секретарь Св. Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер Секретарь Св. Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер  (ANSA)
Ватикан

Святейший Престол укрепляет связи с Индией

Секретарь Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями прибыл с официальной дипломатической миссией в Индию.

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

Зарубежная поездка архиепископа Пола Ричарда Галлахера продлится с воскресенья 13 июля по субботу 19 июля: это событие анонсировал официальный аккаунт Государственного секретариата в социальной сети X – @TerzaLoggia.

Согласно коммюнике, цель поездки ватиканского иерарха в азиатскую страну – «укрепление и развитие уз дружбы и сотрудничества между Святейшим Престолом и Республикой Индия».

14 июля 2025, 10:54
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