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Литманова на горе Звир (Словакия) Литманова на горе Звир (Словакия) 
Ватикан

Св. Престол разрешил богородичное почитание на горе Звир

Департамент вероучения подтвердил возможность публичного почитания Пресвятой Девы в месте предполагаемых явлений, которые происходили в словацкой Литмановой с 1990 по 1995 год. Об этом говорится в письме префекта департамента кардинала Фернандеса, адресованном грекокатолическому архиепископу Прешова.

Разрешение (nihil obstat) на публичное почитание основано на многочисленных духовных плодах, о которых сообщает кардинал: это обращения к Богу, глубокие исповеди, непрерывный поток паломников, а также простые и яркие послания, побуждающие к упованию на Бога и внутреннему обновлению. В них содержатся призывы: «Позвольте Иисусу освободить вас… Не позволяйте врагу ограничивать вашу свободу, ради которой Иисус пролил Свою Кровь».

Пресвятая Дева представляется как «счастливая» и зовёт к подлинной радости, коренящейся в осознании Божьей любви: «Я люблю вас такими, какие вы есть… Я хочу, чтобы вы были счастливы, но этот мир не сделает вас счастливыми». В посланиях указывается, что путь Евангелия несложен, а обретение радости и покоя в Господе позволяет свидетельствовать и распространять мир. От людей требуется ответ и участие в делах Господних, следование за Христом, Который дарует Себя по любви, и синтезом этого ответа становится любовь к ближним.

Кардинал Фернандес отмечает, что некоторые послания содержат не вполне ясные формулировки. Ссылаясь на мнение богословской комиссии, он объясняет это особенностями духовных переживаний детей-провидцев, которые трудно выразить словами. В связи с этим архиепископу Прешова следует подготовить публикацию избранных посланий, исключив те, что могут вызвать недоумение у верующих.

В документе подчёркивается, что nihil obstat не означает признания сверхъестественного характера явлений. Однако это решение позволяет одобрить общественную форму почитания и сообщает верным, что при желании они вполне могут участвовать в этих благочестивых практиках.

События, стоящие у истоков почитания, начались 5 августа 1990 года на горе Звир, в трёх километрах от деревни Литманова на севере Словакии. Трое детей – Иветка Корчакова, Катка Чеселкова и Митко Чеселка – рассказывали о встречах с Пречистой Девой, представившейся как Непорочная чистота.

10 июля 2025, 11:02
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