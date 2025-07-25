Президент АНДР посетил Ватикан

Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун посетил с визитом Ватикан.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Визит начался с аудиенции у Святейшего Отца, проходившей в Апостольском дворце Ватикана, и продолжился переговорами с прелатами из Госсекретариата. Глава африканского государства встретился с кардиналом Пьетро Паролином и с монсеньором Даниэлем Пахо, заместителем секретаря по связям с государствами и международными государствами, отвечающим за отдел многосторонней дипломатии. Стороны подчеркнули важность дипломатических отношений между Алжиром и Святейшим Престолом. Были также затронуты некоторые аспекты церковной жизни в стране.

Одной из тем беседы стала актуальная геополитическая обстановка: в этом контексте была отмечена важность диалога между религиями и культурного взаимодействия для созидания мира и братства по всей земле.