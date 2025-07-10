Представительство Ватикана пострадало от российской атаки

В ночь с 9 на 10 июля киевляне пережили наиболее интенсивную бомбардировку жилых кварталов столицы. Как рассказал в интервью Vatican News апостольский нунций Висвальдас Кульбокас, пострадало и здание представительства Ватикана в Киеве.

Монсеньор Кульбокас назвал тревожным тот факт, что «целью дронов, как видно, становятся жилые кварталы». «Я видел своими глазами и слышал, как несколько беспилотников кружили как раз вокруг нунциатуры и вокруг домов», - сказал прелат. Два жилых дома – один в 70, другой в 90 метрах от здания представительства Св. Престола - были повреждены. «Наше здание также понесло ущерб, - как крыша главной постройки, так и гараж и служебные помещения. Мы собрали около десятка довольно крупных обломков, и я думаю, что это был, скорее, беспилотник, чем ракета».

Апостольская нунциатура в Киеве расположена в Шевченковском районе, где находятся многие посольства. Монсеньор Кульбокас отметил, что после городов, расположенных ближе к линии фронта, - Запорожья, Харькова, Херсона, Одессы и Сум, - Шевченковский район Киева чаще всего становится мишенью российских ракет и дронов. Что касается числа жертв, то оно становится известным не сразу, а после двух-трех дней: «Но мы каждое утро на Святой Мессе всегда молимся обо всех жертвах, которые могли быть», - добавил прелат.

Из-за обстрелов сотрудники дипломатического представительства Ватикана не смогли прийти на работу, кроме того, речь идет об очередной бессонной ночи. В нунциатуре в эти дни находится также недавно назначенный Папой епископ Каменец-Подольский Эдуард Кава. Как пояснил апостольский нунций, когда слышны взрывы, благоразумнее всего оставаться на нижних этажах, чтобы покинуть дом до того, как дроны взорвутся и загорится топливо. Как в этот день, так и в другие дни интенсивных бомбардировок невозможно открыть окна: огород горит, горят токсичные вещества, входящие в состав топлива беспилотников и ракет.

Монсеньор Кульбокас добавил, что обстрелы Киева были периодическими с самого начала войны, но теперь, с конца мая этого года, интенсивность и частота прилетов ракет и БПЛА возросла.

В заключение интервью архиепископ Кульбокас, как обычно, призвал к молитве: «Безусловно, этот момент побуждает меня просить всех о молитве: я очень надеюсь на вашу молитву. Быть может, мы, молящиеся, недостойны этой милости Господней, но в нынешний Юбилейный год мы вверяем себя Его милосердию, и поэтому я приглашаю молиться всех, - даже тех, кто считает себя недостойным, кто считает, что его молитва не может иметь силы. Давайте мы все вместе объединим наши молитвы и будем просить, вновь просить Господа, чтобы Он ниспослал нам мир. Приглашаю всех присоединиться к этой молитве».

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(Беседовала Светлана Духович)