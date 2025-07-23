У собора Святого Петра появился виртуальный двойник

Фабрика Святого Петра сообщила о появлении «цифрового близнеца» Ватиканской базилики.

Ольга Сакун - Град Ватикан

В уникальном проекте переплетаются духовность, искусство и технология, соединяя прошлое с настоящим: речь идет об иммерсивной выставке «Pétros ení» («Пётр здесь»), - название вдохновляется надписью, которая помогла идентифицировать захоронение первоверховного апостола.

Выставка организована в «Восьмиугольных залах» под куполом собора, впервые открытых для посещения. Кардинал Мауро Гамбетти, генеральный викарий Его Святейшества для Государства Града Ватикан, архипресвитер Ватиканской базилики и президент Фабрики Святого Петра, так прокомментировал это событие: «Я очень надеюсь, что эта оригинальная виртуальная реконструкция базилики Святого Петра, берущая начало от жизни апостола, которому она посвящена, сможет пробудить в сердце у каждого посетителя вопрос о смысле, живущий глубоко в душе человека. Предложенный маршрут, показывающий развитие архитектуры и отделки базилики на протяжении веков, должен быть чем-то большим, нежели простой визит: это приглашение по-новому взглянуть на красоту и значимость этого храма, почувствовать внутреннее прикосновение веры тех, кто его возводил».

«После посещения выставки “Pétros ení” я желаю всем посетителям вновь переступить порог базилики, - добавил кардинал, - уже с новым взглядом и с сердцем, устремленным ввысь, к поиску источника, способного утолить жажду души: “Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную” (Ин 4,14)».

Экспозиция разворачивается в трех направлениях: первое – это этапы жизни святого Петра вплоть до его мученичества; второе – основные фазы строительства базилики и третье – собор Святого Петра как сокровищница искусства и культуры для всего человечества».

«Виртуальный близнец» главного собора Ватикана был реализован благодаря сотрудничеству Фабрики Святого Петра с Microsoft и другими зарубежными партнерами, среди которых литовская компания Dadada. Для создания выставки были использованы 400 тысяч фотографий. Не обошлось и без применения искусственного интеллекта, чтобы посетители могли увидеть недоступные человеческому взору уголки базилики.

Сама идея выставки принадлежит кардиналу Мауро Гамбетти: она возникла благодаря встрече с президентом Microsoft Брэдом Смитом, который сразу же выразил готовность к сотрудничеству по случаю Юбилея 2025 года.

Выставка открыта ежедневно с 8.30 до 17 часов, билеты можно приобрести в самой базилике или на ее официальном сайте.