Новый Папский легат для ассизских базилик

Кустод Сакро-Конвенто в Ассизи фра Марко Морони прокомментировал сообщение Зала печати Ватикана о новом Папском легате для ассизских базилик.

Ольга Сакун - Град Ватикан

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Святейший Отец назначил своим легатом для Папских базилик Святого Франциска и Санта-Мария-дельи-Анджели кардинала Анхеля Фернандеса Артиме, салезианца, пропрефекта Департамента институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни.

Новое назначение – это знак «глубокого единства и попечения Святейшего Отца», отметил фра Морони, подчеркнув, что Папские базилики в Ассизи, всецело включенные в пастырскую деятельность поместной Церкви – а именно епархии Ассизи, Ночеры-Умбры и Гуальдо-Тодино, управляемой епископом Соррентино, - с самых своих истоков поддерживали совершенно особую связь с престолом Преемника святого Петра. Папский легат для базилик Ассизи – это «конкретный лик и знак этих особых и древних уз». Поэтому конвентуальные братья-францисканцы, окормляющие Папские базилики, выражают радость по поводу назначения кардинала Артиме, а также признательность кардиналу Агостино Валлини, который в предыдущие годы исполнял «это бесценное и деликатное служение».