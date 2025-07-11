Опубликован онлайн-путеводитель для паломников Юбилея молодёжи

От путеводителя до мобильных приложений, от набора паломника до виртуального помощника: теперь на шести языках доступна онлайн вся необходимая информация о Юбилее молодёжи, который будет проходить в Риме с 28 июля по 3 августа.

Vatican News

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Опубликованный путеводитель станет большим подспорьем в насыщенной программе богослужений, праздничных мероприятий и встреч, в которых примут участие сотни тысяч молодых людей со всего мира. У каждого будет возможность совершить паломничество к Святым вратам и стяжать юбилейную индульгенцию, приняв Таинство примирения. Кроме того, юные паломники встретятся с Папой Львом XIV на молитвенном бдении в субботу 2 августа и на воскресной Мессе 3 августа на поле Тор Вергата.

Вадемекум содержит практическую информацию о подробном расписании событий, транспорте, питании, наборе паломника и юбилейном пропуске. Аналогичная информация содержится в официальном приложении Iubilaeum25, доступном в App Store для iOS и Play Store для Android.

Прибытие первых групп запланировано на понедельник 28 июля. На следующий день в 19 часов на площади Св. Петра в Ватикане состоится Месса открытия Юбилей.

30 и 31 июля с 10 часов 30 минут до 18 часов на главных площадях Рима будут проходить культурные, художественные и духовные мероприятия под общим названием «Диалог с городом».

Пятница 1 августа станет «Днём покаяния». На территории древнеримского ипподрома Circo Massimo паломники смогут приступить к Таинству Примирения, чтобы духовно подготовиться к кульминации Юбилея.

В субботу 2 августа с 15 до 20 часов запланированы музыкальные выступления и свидетельства, а в 20 часов 30 минут начнётся молитвенное бдение с Папой Львом XIV. Ночь молодёжь проведёт прямо на поле Тор Вергата, ожидая утреннюю воскресную Мессу под предстоятельством Епископа Рима. Именно в этом символическом месте четверть века назад св. Иоанн Павел II встречался с молодёжью со всего мира.

Что касается технической и логистической информации, каждый зарегистрированный участник Юбилея получит пропуск в составе пакета, приобретенного при регистрации. Этот пропуск необходимо всегда носить на себе; он также включает в себя специальный купон на еду и проездной билет на транспорт. Каждый участник получит официальный набор паломника: сумку Юбилея, две футболки, кепку, пластиковую бутылку из переработанных материалов, бандану и браслет с чётками Св. Розария.

Во время Юбилея молодёжи будут расширены транспортные маршруты, а также гарантирован доступ к зонам и мероприятиям Юбилея для людей с ограниченными возможностями. Людям с нарушениями зрения и слуха рекомендуется скачать приложение Vatican for All («Ватикан для всех»), чтобы следить за основными мероприятиями.

Все молодёжные группы смогут пройти через Святые врата четырёх Папских базилик без предварительной записи. Организаторы просят паломников набраться терпения и быть готовыми к возможному ожиданию в очередях. Прохождение через врата базилики Св. Петра начнётся с 8 утра: сбор запланирован на площади Пьяцца Пиа, откуда волонтёры будут сопровождать группы по специальному маршруту.

Каждый участник, посетивший Святые врата и гробницы апостолов Петра и Павла, сможет получить официальный сертификат паломничества –Testimonium. Документ можно будет заказать онлайн, а затем забрать лично в информационном пункте Юбилея на улице Conciliazione.

Новшеством Юбилея молодёжи станет виртуальный помощник Julia: через мобильное приложение или веб-сайт он снабдит паломников полезной информацией: календарём юбилейных событий и практическими советами по путешествиям, такими как время ожидания общественного транспорта, расписание поездов и самолётов, тарифы на такси. Виртуальный помощник подберёт заведения общественного питания в зависимости от района города, типа кухни и бюджета. Кроме того, сервис содержит данные о муниципальных информационных пунктах, общественных туалетах, культурных объектах, музеях и мероприятиях, дежурных аптеках, времени ожидания в отделениях неотложной помощи и оповещениях гражданской обороны.