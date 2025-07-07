Новые папамобили для апостольских поездок

Итальянские компании Exelentia и Club Car преподнесли в даре Папе Льву XIV два электрических папамобиля, предназначенных для апостольских поездок.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Электромобили настолько компактны, что их можно перевозить в самолете на дальние расстояния. Они спроектированы таким образом, что наряду с максимальными показателями безопасности достигают нулевых выбросов в окружающую среду и нулевого акустического загрязнения. Кроме того, они приспособлены для передвижения в узких пространствах и в местах с большой концентрацией пешеходов, а также оснащены поручнями, облегчающими передвижение Святейшего Отца.

На каждом этапе реализацию папамобилей сопровождала Ватиканская жандармерия. Проект реализован при содействии авиакомпании ITA Aitways: благодаря этому сотрудничеству папамобили приобрели характеристики, позволяющие перевозить их в самолетах без демонтажа и улучшить их логистические характеристики.

Папамобили были переданы Папе 3 июля в Кастель Гандольфо. Святейший Отец принял делегацию от предприятий, участвовавших в реализации проекта: от руководителей до механиков, непосредственно трудившихся над компонентами двух транспортных средств.