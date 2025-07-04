Качча в ООН: действовать как единая семья ради общего блага

2 июля в Севилье на 4-й Международной конференции ООН по финансированию развития с речью выступил архиепископ Габриеле Качча, постоянный представитель Ватикана при ООН.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Конференция стала важной площадкой для обсуждения глобальных финансовых вызовов, и Святейший Престол вновь напомнил: подлинное развитие начинается не с цифр и не институтов, а с человека. Оно должно служить благу всех, особенно беднейших, и основываться на справедливости, солидарности и мире. Главная цель такого подхода — не обслуживание экономики, а продвижение достоинства каждого человека.

По словам ватиканского дипломата, современная глобальная финансовая архитектура не отражает целостного взгляда на развитие. Принимаемые на международном уровне решения часто не служат общему благу, оставляя в уязвимом положении целые сообщества, которым по-прежнему недоступны базовые блага — чистая вода, питание, образование и медицинская помощь.

Особую обеспокоенность вызывает долговое бремя, с которым сталкиваются многие развивающиеся страны: невозможность его устойчивого обслуживания лишает государства ресурсов, необходимых для инвестиций в здоровье, просвещение и ответ на климатические вызовы. В этом контексте, подчеркнул архиепископ Качча, любые инвестиции теряют смысл, если не направлены на благо человека.

На этом фоне представитель Святейшего Престола напомнил, что сокращение долговой нагрузки — это не только финансовый вопрос, но прежде всего моральное обязательство и ответственность. В условиях Юбилейного года Церкви он призвал кредиторов пересмотреть подход к странам, находящимся в уязвимом положении, и обеспечить своевременное и справедливое облегчение долгового бремени вплоть до его аннулирования, где это необходимо.

Более того, архиепископ Качча подчеркнул: ни одна страна не может справиться с вызовами финансирования развития в одиночку. Чтобы сохранить достоинство каждого и обеспечить устойчивое будущее, международное сообщество должно действовать не разрозненно, а как единая человеческая семья, руководствуясь общим чувством моральной ответственности, и время для таких действий — сейчас.