Юбилей спорта в Ватикане: сила духа и надежда через спорт

14 и 15 июня в Ватикане пройдёт Юбилей спорта — инициатива, организованная ватиканским Департаментом образования и культуры в рамках юбилейного года. Спортсмены разных возрастов и возможностей соберутся, чтобы вновь взглянуть на спорт как на проявление силы духа и источник надежды.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Открывая программу Юбилея спорта в Зале печати Ватикана, кардинал Жозе Толентино де Мендонса, префект Департамента по культуре и образованию, отметил: «Спорт учит вставать после поражения точно так же, как вера поддерживает нас в трудные моменты».

Иерарх напомнил: «Даже когда спорт выглядит как индивидуальная дисциплина, он всегда остаётся движущимся сообществом», в котором человек ищет смысл, радость, стремление к вечному. Кардинал подчеркнул, что цель Юбилея — показать спорт не только как соревнование, но как форму воспитания и культуры. Именно поэтому в программе Юбилея нет привычного спортивного календаря; вместо этого участников ждёт глубокое размышление о ценностях, которые несёт спорт.

Папа Лев XIV в недавнем обращении к участникам «Джиро д’Италия» назвал спортсменов «образцами для подражания для молодёжи всего мира», что, по словам иерарха, говорит о признании Церковью важности спорта и ответственности, которую он несёт перед обществом. «Надеюсь, что этот Юбилей разбудит в спортсменах осознание их миссии — быть носителями надежды», — отметил кардинал.

В первой половине дня 14 июня состоится конференция «Импульс надежды: истории за пределами пьедестала» с участием известных спортсменов, чьи свидетельства станут поводом для размышлений о связи между спортом и надеждой, а также о роли Церкви в воспитании. Днём участники вместе с семьями и друзьями в молитве и процессии пройдут через Святые врата базилики Святого Петра.

15 июня Епископ Рима совершит Мессу на площади Св. Петра. По словам главы мультиспортивной ассоциации Athletica Vaticana Джамполо Маттеи, Юбилей объединяет всех — от профессионалов до болельщиков — в «одну большую команду» без разделения по медалям.