В Ватикане начался Юбилей семинаристов, священников и епископов

С 23 по 27 июня в Риме проходит юбилейная неделя для более чем шести тысяч семинаристов, епископов и священников со всего мира.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Открытие Юбилея духовенства состоялось 23 июня в базилике Святого Павла вне Стен. Семинаристы приняли участие в совместной молитве Розария и прослушали концерт хора Римской епархии и оркестра Fideles et Amati под управлением монсеньора Марко Фризины. Программа вечера была посвящена теме призвания.

Утром 24 июня участники совершат паломничество к Святым вратам Ватиканской базилики. В 11 часов Папа Лев XIV обратится к семинаристам с катехизическим наставлением, а вечером они примут участие в евхаристических богослужениях на разных языках в десяти центральных храмах Рима.

25 июня начнутся юбилейные торжества для епископов, представители которых прибудут из полусотни стран, включая Италию, Испанию, Польшу, Филиппины, Аргентину, США и другие. В 9 часов 30 минут иерархи соберутся в приделе собора Святого Петра, где получат в дар литургические облачения Юбилейного года. Затем начнётся процессия через Святые врата. В 10 часов 30 минут кардинал Марк Уэлле, префект на покое Департамента по делам епископов, возглавит Святую Мессу у алтаря Кафедры. В 12 часов 30 минут Лев XIV обратится к прелатам с катехизическим наставлением, после чего вместе с ними произнесёт исповедание веры у гробницы св. Петра. Завершится день братской трапезой в Папской Римской семинарии.

В этот же день начнётся Юбилей для священников. В разных церквях Рима епископы проведут для них катехизические наставления.

26 июня в базилике Св. Петра кардинал Лазарус Ю, префект Департамента по делам духовенства, возглавит торжественную литургию, после которой пресвитеры совершат паломничество к Святым вратам Папских базилик. В 19 часов в Ватиканской базилике состоится молитвенное бдение: его возглавит монсеньор Рино Физикелла, пропрефект Департамента евангелизации. Во время молитвы прозвучат свидетельства семинариста, священника и епископа.

Кульминацией этой недели станет Месса в праздник Святейшего Сердца Иисуса 27 июня под предстоятельством Папы Льва XIV в базилике Святого Петра. Во время богослужения он рукоположит 31 нового пресвитера, представителей разных континентов и стран – от Италии, Индии и Уганды до Бразилии, Кореи, Австралии и Украины.