Рим готовится к празднику своих небесных покровителей

Торжество, особым образом вовлекающее Рим, - праздник святых апостолов Петра и Павла, - будет сопровождаться целым рядом духовных и культурных событий.

Ольга Сакун - Град Ватикан

По случаю праздника небесных покровителей Вечного города викариаты Римской епархии и Государства Града Ватикан проведут молитвенное бдение в базилике Святого Петра 28 июня в девять вечера. В воскресенье 29 июня будет организовано паломничество Quo Vadis, включающее основные исторические этапы пребывания первоверховных апостолов в Риме, такие как базилика Святой Пуденцианы или Мамертинская тюрьма. С подробностями маршрута можно ознакомиться на сайте sanpietroquovadis.it.

Кроме того, с 27 по 29 июня в театре «Систина» будет идти спектакль «Петр и Павел в Риме» режиссера Роберто Марафанте с Микеле Ла Джинестрой и Фабио Феррари в главных ролях.

Генеральный викарий Святейшего Отца для Римской епархии кардинал Бальдассаре Реина и генеральный викарий для Града Ватикан кардинал Мауро Гамбетти обратились к верным со следующим приглашением: «Вот уже третий год подряд мы обращаемся к вам, приглашая почтить живую память основателей нашей Церкви. Наряду с местами захоронения святых Петра и Павла, где воздвигнуты прекраснейшие базилики, которые всегда были целью паломничеств, мы храним в сердце нашего города также места, где апостолы жили, проповедовали Евангелие и совершали Божественные тайны, преподавая крещение и с трудом созидая нашу Церковь из живых камней. Эти места очерчивают самую настоящую карту города, апостольскую географию маршрутов Urbe, которая бережет традицию христианской общины, памятники и факты, приведенные в Деяниях свв. апостолов, вместе со свидетельствами эпохи».