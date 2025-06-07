Нунций в Украине: никто не отнимет у нас жизни с Богом

6 июня архиепископ Висвальдас Кульбокас, апостольский нунций в Украине, дал интервью Радио Ватикана сразу после своей первой встречи с Папой Львом XIV. Беседа прошла в рамках ежегодного собрания нунциев, посвящённого теме надежды – особенно актуальной для страны, переживающей полномасштабную войну.

Светлана Духович, Виктор Владимиров – Град Ватикан

В интервью Радио Ватикана иерарх назвал эту встречу церковным, глубоко молитвенным и обнадёживающим моментом. Встреча с Папой была предварена молитвой – его собственной, сотрудников нунциатуры в Киеве, епископов, друзей, бывших прихожан в Литве, а также некоторых представителей украинских властей. Время, проведённое с Епископом Рима, было посвящено прежде всего духовным и пастырским вопросам в условиях войны. Святейший Отец называл молитву самым мощным оружием, отметил нунций. Эта духовная сила, по словам прелата, поддерживает верующих даже тогда, когда человеческие надежды исчерпаны.

Особое внимание в разговоре с Папой, по словам дипломата, было уделено жизни Церкви в Украине, в том числе на фоне ночных обстрелов Киева, Тернополя, Луцка и других городов в ночь на 6 июня. Люди живут без сна, без передышки, с ограниченной свободой передвижения. Разрушается не только инфраструктура, но и человеческие силы, сказал нунций. В стране уже действуют подземные школы, и строятся ещё 140; в условиях постоянной угрозы присутствие Церкви особенно важно.

Нунций отметил, как на фронте «умирающие солдаты просят лишь об одном: об отпущении грехов». В лице капелланов Церковь остаётся рядом с ранеными, с травмированными, исполняя не только духовную, но и глубокую человеческую и психологическую миссию; ей доверяют – и это доверие особенно ценно в таких обстоятельствах, подчеркнул апостольский нунций.

На фоне Пятидесятницы архиепископ напомнил о словах Иисуса: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам. <…> Да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна» (Ин 14,27; 15,11). Эта радость, подчеркнул прелат, не от мира сего и не должна исчезать даже посреди боли и смерти: дьявол не должен внушать нам ощущение бессилия, ибо наша радость – на небе, в объятиях Бога Всемогущего. Никто не отнимет у нас вечной жизни с Богом Отцом. Это и есть самая великая надежда.

Апостольский нунций на Украине архиепископ Висвальдас Кульбокас (Радио Ватикана, 7 июня 2025 г.)

Говоря о реакции на войну, архиепископ отметил трагичность ситуации, в которой международное сообщество неспособно защитить базовое гуманитарное право. Однако это лишь подчёркивает: подлинная надежда – в Господе, в действиях, вдохновлённых верой, щедростью, отвагой и самопожертвованием. Настоящая человечность – в помощи друг другу, а миссия Церкви – поддерживать и поощрять всё, что остаётся добрым даже во тьме.

Архиепископ Кульбокас напомнил, что его встреча с Папой состоялась вскоре после разговора Святейшего Отца с президентом Украины и телефонного контакта с президентом России. Эти знаки, подчеркнул дипломат, говорят о том, что даже в условиях острого конфликта мировые лидеры продолжают искать диалога с Папой Римским и Католической Церковью.

В преддверии Пятидесятницы архиепископ призвал молиться об излиянии Святого Духа для Церкви, для Папы Римского, дабы Христово дело в мире могло принести плоды, которые Он обетовал Своим верным.