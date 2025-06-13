Лев XIV продолжает дело милосердия в Украине

Ватикан не прекращает благотворительную деятельность в Украине: на днях крупная партия гуманитарной помощи от Святейшего Отца прибыла в Харьков. Об этом в интервью Vatican News рассказал Папский элемозинарий кардинал Конрад Краевский.

Бенедетта Капелли – Град Ватикан

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«Даже во время Sede Vacante (вдовствующей апостольской кафедры) Служба Папских милостей продолжала свою миссию: нести Папское милосердие туда, где это необходимо», – заявил кардинал Краевский, комментируя прибытие большого грузовика с гуманитарной помощью в Харьков, который в последние недели подвергался многочисленным российским обстрелам. Грузовик выехал несколько дней назад из украинской грекокатолической базилики Св. Софии в Риме. «Милосердие никогда не останавливается», – добавил кардинал. Его слова подкрепляются многочисленными фотографиями, на которых видно, как многострадальная Украина – как её вслед за Папой Франциском назвал и Лев XIV – продолжает оставаться в сердце Римских Пап.

Грузовик с гуманитарной помошью из Ватикана в Украине

С самого начала войны римская базилика Св. Софии стала центральным пунктом сбора гуманитарной помощи и проявлений солидарности со стороны всего города. Служба Папских милостей также направила собранные пожертвования со складов Ватикана для этой новой партии помощи. «Мы загрузили даже стулья и столы, которые получили из одной гостиницы, где их собирались выбросить», – рассказал Краевский. В составе груза также были матрасы, продукты питания, детские товары и многое другое. По словам кардинала, «им нужно всё и особенно сейчас», когда потребности становятся неотложными: Папа Римский отвечает на этот зов с усердием и неизменной близостью.