«Лев из Перу»: документальный портрет Папы Льва XIV

По случаю Юбилея Святейшего Престола ватиканские СМИ представили документальный фильм «León de Perú» – рассказ о многолетнем миссионерском служении Роберта Фрэнсиса Превоста в Перу.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

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Лента охватывает важнейшие этапы его пастырского пути – от Чулуканаса до Трухильо, от Лимы до Кальяо и Чиклайо. Эти города, разбросанные между побережьем и внутренними регионами страны, стали местом его труда, молитвы и братской близости с Народом Божиим.

Будущий Папа жил рядом с людьми – в приходах и школах, монашеских домах и бедных кварталах. Он совершал литургии, наставлял молодёжь, сопровождал семьи в их повседневных заботах. Его пастырская деятельность особенно проявилась в периоды тяжёлых испытаний – после разрушительных наводнений, вызванных феноменом Эль-Ниньо, и в разгар пандемии COVID-19.

Роберт Фрэнсис Превост, молодой миссионер в Перу

О жизни и служении будущего Папы рассказывают те, кто знал его лично: епископы, священники, монашествующие и миряне. Их воспоминания – живое свидетельство неустанной заботы о самых уязвимых. Он открывал столовые для нуждающихся, помогал безработным, доставлял лекарства и продукты в районы, охваченные острым кризисом.

Один из ярких эпизодов фильма – рассказ женщины, сумевшей вырваться из мира проституции. Именно её история побудила Превоста выступить с инициативой создания Комиссии по борьбе с торговлей людьми.

Среди других свидетельств – воспоминания Янины Сесы, бывшей руководительницы местного отделения «Каритас», о доставке кислорода для больных в самый тяжёлый период пандемии; история Берты, повара в столовой, открытой для поддержки семей из трущоб Трухильо; рассказ о Гекторе и его дочери Мильдред, крёстным отцом которой стал Превост.

Каждый из героев фильма делится тем, как пережил вечер 8 мая, когда с площади Святого Петра на весь мир прозвучало Habemus Papam. Эти простые, искренние воспоминания завершаются тёплыми поздравлениями Святейшему Отцу – тому самому «Льву из Перу», который остался верен духу евангельского служения.