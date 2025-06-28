Куда идёт «Лепта святого Петра»

«Давайте будем соборной Церковью, Церковью в пути, Церковью, всегда ищущей мира, всегда ищущей милосердия, которая постоянно старается быть в первую очередь рядом с теми, кто страдает»: эти слова Папы Льва XIV могли бы послужить девизом для «Лепты святого Петра».

Ольга Сакун - Град Ватикан

Накануне традиционного сбора пожертвований в «Лепту святого Петра» 29 июня этот Папский фонд обнародовал данные о взносах и вложениях в прошлом году. В 2024 году «Лепта святого Петра» собрала 58 миллионов евро и потратила на нужды Вселенской Церкви 75,4 миллиона.

Основными источниками полученных средств в прошлом году стали традиционный сбор 29 июня, прямые взносы посредством банковских переводов, кредитных карт и банковских чеков, а также суммы, оставленные в наследство как фонду, так и непосредственно Святейшему Отцу.

Больше всего средств в «Лепту святого Петра» поступило из США – более 25 процентов. На втором месте Франция (15 процентов), на третьем – Италия (более 5 процентов).

Наиболее крупными из проектов, профинансированных «Лептой святого Петра», в прошлом году стали строительство миссионерского центра в Сенегале, приходского храма в Перу, общежития для девушек в Таиланде; создание реабилитационного центра для инвалидов в Румынии, обеспечение медицинской помощи нуждающимся семьям в Сирии, строительство здания Католического университета Западной Африки, ремонт монастыря на Кубе, ремонт приюта в Анголе, строительство дома престарелых в Индии.

Больше всего средств было направлено в Африку и Европу, за ними идут Америка, Азия и Океания. Что касается проектов, относящихся к служению Святейшего Отца, то значительные суммы были переданы в поддержку поместных Церквей, апостольских нунциатур, каритативных организаций, церковных структур, на сохранение церковного наследия, на финансирование академических учреждений, проекты по защите человеческой жизни и семьи, образовательные, научные и культурные проекты.