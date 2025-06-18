Как помочь Папе в его миссии
Ольга Сакун - Град Ватикан
Сбор пожертвований станет конкретным способом поддержать Святейшего Отца в его служении Церкви. Это жест церковного единства и участия в евангелизационной миссии Папы, продвижении мира и утверждении христианской любви по всему миру.
В этом году Секретариат по экономике и Департамент коммуникации Св. Престола подготовили информационные материалы, поясняющие значение «Лепты святого Петра». На официальном сайте проекта можно посмотреть и скачать видеоролики на разных языках, брошюры и плакаты, а также сделать взнос через безопасные цифровые платформы.
Как и каждый год, каждое пожертвование – каким бы ни был его размер – поможет Святейшему Отцу в его служении и благотворительной деятельности в ответ на неотложные нужды людей по всему миру.