Как помочь Папе в его миссии

В этом году праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла приходится на воскресенье; в этот день состоится традиционный сбор пожертвований на вселенскую миссию Папы Римского – «Лепта святого Петра».

Ольга Сакун - Град Ватикан

Сбор пожертвований станет конкретным способом поддержать Святейшего Отца в его служении Церкви. Это жест церковного единства и участия в евангелизационной миссии Папы, продвижении мира и утверждении христианской любви по всему миру.

В этом году Секретариат по экономике и Департамент коммуникации Св. Престола подготовили информационные материалы, поясняющие значение «Лепты святого Петра». На официальном сайте проекта можно посмотреть и скачать видеоролики на разных языках, брошюры и плакаты, а также сделать взнос через безопасные цифровые платформы.

Как и каждый год, каждое пожертвование – каким бы ни был его размер – поможет Святейшему Отцу в его служении и благотворительной деятельности в ответ на неотложные нужды людей по всему миру.