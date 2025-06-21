21 и 22 июня в Риме проходит Юбилей политиков, на который съехались представители органов власти и государственные деятели со всего мира.

Ольга Сакун - Град Ватикан

В юбилейных мероприятиях принимают участие депутаты, сенаторы, мэры итальянских городов, советники региональных органов власти. Среди организаторов фигурируют посольства при Святейшем Престоле, Министерство культуры Италии, международные парламенты и другие итальянские и зарубежные учреждения.

Накануне Юбилея политиков итальянский парламент организовал Вторую парламентскую конференцию по межрелигиозному диалогу на тему «Укрепить доверие и принять надежду для нашего совместного будущего». На конференции, в которой участвовали делегации из 60 стран, выступил, среди прочих, пропрефект Департамента евангелизации монсеньор Рино Физикелла.

Центральным моментом Юбилея политиков стало паломничество к Святым вратам Ватиканской базилики утром 21 июня. Во второй половине дня в здании римской мэрии пройдет тематическая встреча, посвященная экологическому долгу; на ней выступят мэр Вечного города Роберто Гуалтьери и президент области Лацио Франческо Рокка. Во встрече примет участие госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Сегодняшний день завершится концертом, открытым для всех желающих, рядом с площадью Святого Петра – на площади Пия XII. Концерт начнется в 20 часов 30 минут. Свое мастерство продемонстрируют исполнители со всего мира: российский пианист Александр Малофеев, украинский виолончелист Алексей Шадрин, джазовый пианист из США Брэд Мелдау, пианистка и композитор из Венесуэлы Габриэла Монтеро, швейцарский пианист Франческо Пьемонтези, итальянская пианистка Беатриче Рана и пианист из Японии Нобуюки Цудзии.

В воскресенье 22 июня участники Юбилея приглашаются на молитву «Ангел Господень» в полдень на площадь Святого Петра, а в пять часов пополудни в Латеранском соборе они примут участие в Святой Мессе под предстоятельством Папы Льва XIV.