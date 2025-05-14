Ватикан запускает новый онлайн-магазин для коллекционеров

С 1 июля ценители филателии и нумизматики получат возможность покупать почтовые марки и монеты Ватикана через усовершенствованный онлайн-магазин.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

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Губернаторство Града Ватикан провело модернизацию монетного двора и системы коммерциализации коллекционной продукции. Новый сайт предлагает коллекционерам более удобный и функциональный способ приобретения марок и монет.

Обновлённая платформа делает процесс покупки проще и понятнее: сайт доступен на нескольких языках, а новая система исключает привилегии, предлагая равные возможности каждому коллекционеру.

В процессе модернизации производства и продаж коллекционных марок и монет ватиканские учреждения сделали ставку на экологичность. Все упаковочные материалы, а также информационные и рекламные буклеты теперь изготавливаются из перерабатываемых или экологически безопасных компонентов. Это решение отражает приверженность Святейшего Престола принципам экологической ответственности и бережного отношения к окружающей среде.

Реформирование системы не препятствовало выпуску новых коллекционных серий. В этот период были выпущены монеты и марки, посвящённые Папе Франциску, Юбилейному 2025 году, Вакантному престолу MMXXV и началу понтификата Папы Льва XIV.